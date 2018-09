Casas que servem comida regional na capital de Pernambuco

Armazém Central

Exemplares de literatura de cordel, candelabros e panelas de ferro decoram as paredes da casa, inspirada em mercados públicos. Do Mercadão de São Paulo veio a inspiração do sanduíche de mortadela, montado no pão baguete de fabricação própria com 400 gramas de mortadela Ceratti (R$ 19,90). O cardápio de almoço aposta em pratos como o charque jardim, preparado com a carne desfada e salteada na cebola e páprica picante mais arroz, purê de batata e cubos de macaxeira (R$ 31,90, a porção individual, e R$ 60,60, para dois). De sobremesa, sai sorvete de queijo do reino servido em uma taça de chocolate com pastel recheado do mesmo queijo e calda de goiabada (R$ 16,90). De quinta a sábado tem MPB e sertanejo ao vivo (couvert: R$ 4,99). Shopping Guararapes, ☎ 3305-7303 (115 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2009. $

Bode do Nô

São mais de trinta receitas com bode nas quatro casas comandadas por Evangelista Severino de Lima, o Nô, e sua família. Entre elas estão a linguiça artesanal picante com molho de mel de engenho (R$ 27,90), pedida de entrada, e a buchada, servida com pirão e arroz (R$ 56,00). O menu lista ainda alternativas ao bode, a exemplo do camarão sertanejo, que traz o crustáceo refogado na manteiga com charque desfado acebolado, farofa de jerimum, pirão de queijo e arroz (R$ 109,00). Os pratos servem até três pessoas, assim como a sobremesa serra das russas, um mix de brownie, sorvete de creme, ganache de chocolate, chantili, calda de caramelo e farinha de paçoca (R$ 42,00). Avenida São Miguel, 1401, Afogados, ☎ 3428-8889 (500 lugares). 11h/1h. Avenida Ministro Marcos Freire, 407, Bairro Novo, Olinda, ☎ 34298813 (650 lugares). 11h/1h. Mais dois endereços. Aberto em 1992. $

Carne de Sol do Cunha

Em junho de 2018, o endereço foi repaginado e ganhou um playground. Afora a carne de sol, os acompanhamentos ajudam a fazer a fama da casa, a exemplo do purê de queijo e da farofa de paçoca. A versão completa inclui ainda feijão-macáçar, macaxeira cozida e manteiga do sertão (R$ 79,90, para três). Novidade no cardápio do jantar, a seção de pratos individuais lista, por exemplo, charque desfado com cuscuz (R$ 17,90). Também são recentes os espetinhos, caso do de cordeiro com parmesão maçaricado e geleia de pimenta (R$ 17,50). A maricota, fatias de bolo de rolo com sorvete de queijo e calda de goiabada (R$ 12,90), é boa pedida para fnalizar. Rua Regueira Costa, 80, Rosarinho, ☎ 3241-6512 (170 lugares). 11h/23h (dom. até 18h). Aberto em 1995. $

Casa de Noca

O restaurante, instalado em uma das ladeiras do centro histórico de Olinda, conquistou sua freguesia com um cardápio bem enxuto. O único prato é a carne de sol, com macaxeira cozida e queijo de coalho assado, servida para duas (R$ 60,00), três (R$ 80,00), quatro (R$ 100,00) ou cinco pessoas (R$ 120,00). O pedido pode ser antecedido por queijo de coalho com mel de engenho (R$ 15,00) e cervejas em garrafa Original (R$ 11,00) e Heineken (R$ 12,00). Rua Bertioga, 243, Carmo, Olinda, ☎ 3439-1040 (150 lugares). 11h/23h. Aberto em 1979. $

Cozinhando Escondidinho

Uma parede com reboco de barro e canecas de ágata sobre as mesas dão pistas da alma sertaneja da casa. Vestindo chapéu de couro ao adentrar o salão, o chef Rivandro França sugere receitas como o arrumadinho com fava rajada, carne de sol, vinagrete e farofa bolão, feita com água, coentro e manteiga (R$ 19,90). O menu também lista galinha cabidela com pirão do próprio molho, feijão-verde, vinagrete, arroz e farofa de cebola (R$ 22,90) e flé de tilápia e banana comprida dourados em manteiga e azeite, mais purê de batata-doce e farofa crocante de pão dormido, alho, cebola e gengibre (R$ 29,90). Releitura da cartola, a cartxeira consiste em banana frita com cubos de queijos de coalho e manteiga, coberta com doce de macaxeira, fambada e então fnalizada com mel de engenho, açúcar mascavo e canela (R$ 9,90). Rua Conselheiro Peretti, 70, Casa Amarela, ☎ 9669-3924 (70 lugares). 12h/16h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2010. $

Parraxaxá

O vistoso bufê enfleira 130 receitas regionais. O pernil de cordeiro com molho de cajá, o croquete de siri e a carne de sol com queijo do sertão passaram a integrá- lo recentemente, ao lado de clássicos como buchada, sarapatel e cabrito guisado. Entre os cinquenta doces típicos, são novidade a cocada brûlée e o pudim de rapadura. O quilo custa R$ 63,90 no almoço durante a semana e R$ 68,90 aos sábados, domingos e feriados. No jantar, sai por R$ 56,90 todos os dias. Menos solicitado, o serviço à la carte inclui filé de carne de sol com macaxeira frita e pirão (R$ 29,90). Rua Igarassu, 40, Casa Forte, ☎ 3268-4169 (220 lugares). 11h30/22h (dom. a partir das 7h). Avenida Fernando Simões Barbosa, 1200, Boa Viagem, ☎ 3463-7874 (320 lugares). 11h30/23h. Aberto em 1998. $$

Seu Luna

A casa completou trinta anos de funcionamento sob o comando de Ronaldo e Cláudia Luna, flhos do fundador que dá nome ao negócio. Faz sucesso o chambaril, que na versão completa é cozido com chuchu, batata, cenoura, jerimum e repolho, ao lado de pirão e arroz (R$ 32,00, individual; R$ 58,00, para dois; e R$ 76,00, para três). A carne também aparece em forma de bolinho, servido com molho de acerola (R$ 15,90, cinco unidades), e no cuscuz em tamanho míni, intitulado galo da madrugada (R$ 13,90). O arremate pode ser com os doces caseiros de jaca e de mamão com coco (R$ 7,90). Avenida Saldanha Marinho, 645, Ipsep, ☎ 3339- 0012 (130 lugares). 11h/16h (sex. a dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 1988. $

Tio Pepe

Na ativa há cinco décadas, a casa decorada com guarda-sóis floridos está sob a batuta de Mirtes Garrido, filha do fundador, o espanhol José Garrido Cid, o Pepe. A herdeira cria receitas para renovar o cardápio, como o bumbum-boom de sereia, cauda de filé de pescada-amarela empanada em farinha panko e servida com molho tártaro (R$ 48,00). A entrada abre o apetite para a porca vulcânica, filé suíno ao molho madeira e creme de leite, ladeado por creme de feijão refrito, bolachas crocantes de macaxeira ralada e arroz (R$ 83,00, para três). O queijo manteiga com mel de engenho Laranjeiras (R$ 16,90) é sugestão para adoçar. Rua Almirante Tamandaré, 170, Boa Viagem, ☎ 3341-7153 (280 lugares). 11h30/23h30 (dom. até 16h; fecha seg.). Aberto em 1964. $

