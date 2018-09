Pubs para curtir a noite na capital pernambucana

Barchef Pub

No subsolo de um casarão, o público se diverte com atrações como a DJ Lala K e os artistas do coletivo Phanton 5. A trilha sonora varia de hip-hop a pop, indie rock e electro. Do balcão saem drinques como o santo gin (R$ 20,00), de gim, abacaxi, capim-santo e limão. O vanilla sky leva vodca, abacaxi, maracujá, baunilha e coco (R$ 18,00). Rua Dezessete de Agosto, 1893, Poço da Panela, ☎ 3204-8500 (90 lugares). 22h/4h (sex. e sáb.; jul. e dez., qua. a sáb.). Aberto em 2012.

A Caverna

No mesmo sobrado que abriga o pub funcionam uma barbearia e um estúdio de tatuagem. Dos mais de setenta rótulos de cerveja artesanal disponíveis na casa, grande parte é de Pernambuco — o preço das garrafas e latas vai de R$10,00 a R$ 50,00. Há também chope das marcas locais Navegantes, Ekäut, Armorial, Duvália e Capunga, com preços que variam de R$ 8,00 a R$ 12,00. A garrafa de 500 mililitros da inglesa Fuller’s London Pride custa R$ 33,00. Para beliscar, o cardápio lista empanadas de costela suína e de berinjela (R$ 8,00 cada uma). Rua Fernando Lopes, 78, Graças, ☎ 99626-7885 (30 lugares). 19/0h (sex. até 2h; sáb. 20h/3h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2017.

Donovan’s Irish Pub

Quadros e fotos espalhados pelos ambientes homenageiam a Irlanda. Na área externa rola pop rock no formato voz e violão, enquanto o térreo reúne o balcão e a sala de jogos. No 1º andar, apresentam-se bandas de pop rock, com couvert entre R$ 7,00 e R$ 14,00. Para abastecer, o cardápio lista fish and chips (R$ 32,90) e costela suína na cerveja preta com anéis de cebola (R$ 37,90). Entre os mais de trinta rótulos de cerveja, não poderia faltar a irlandesa Guinness (R$ 37,90, 568 mililitros). Avenida Dezessete de Agosto, 1706, Casa Forte, ☎ 3071-8342 (234 lugares). 12h/1h (sex. e sáb. até 4h; dom. até 0h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.

Downtown Pub

Há mais de duas décadas a casa é referência na capital quando o assunto é rock. Festas temáticas com discotecagem dos anos 80 e 90 e noites de tributo a bandas como U2, Red Hot Chili Peppers e Coldplay dividem a programação. No último sábado do mês, quem sobe ao palco é o grupo Papaninfa (ingressos a R$ 40,00). Enquanto assiste aos shows, a clientela brinda com caipirinha de limão com Pitú Gold (R$ 12,00). Os pastéis panzerotti, recheados com presunto defumado, mussarela e ervas (R$ 21,90), e as minicoxinhas de frango (R$ 18,90), em porções de quinze unidades, são sugestões para petiscar. Rua Vigário Tenório, 105, Bairro do Recife, ☎ 3424-5731 (500 lugares). 22h/5h (sex. e sáb.). Aberto em 1997.

Mooo Pub

DJs transitam por ritmos variados, do rock às músicas latinas, para animar o público às sextas e aos sábados — o couvert custa entre R$ 10,00 e R$ 12,00. O cardápio, assinado pelo chef Elsinho Simões, traz novidades como a panelinha de filé (R$ 35,90). O prato, ideal para compartilhar, combina tiras de filémignon ao molho poivre, shiitake mais queijo parmesão e vem à mesa com guarnição de batata frita e torrada. Na ala das bebidas, o lugar aposta em drinques e cervejas, caso da artesanal Ekäut IPA (R$ 21,90, 500 mililitros). Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 4236, Boa Viagem, ☎ 3049-0625 (100 lugares). 20h/3h (sáb. e dom.). Aberto em 2015.

The Cosmopolitan Pub

Bandas de pop rock e MPB, como Howey, Malakoff, Mesa 4 e Efeito Sonoro, apresentam-se de quarta a sábado a partir das 19h. Aos domingos, Marcos Paes comanda o karaokê. Entre uma atração e outra, o público escolhe o que quer ouvir na radiola de ficha (R$ 2,00, quatro músicas) e assiste a lutas e jogos. Do cardápio, indica-se a costela suína ao barbecue, com batata frita (R$ 49,90, para dois). Para beber, faz sucesso a cerveja pernambucana Ekäut IPA (R$ 23,90, 500 mililitros). A entrada custa R$ 10,00. Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4456, Piedade, ☎ 3203-3505 (100 lugares). 18h/2h (sex. e sáb. até 4h; dom. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2014.

The Gentleman Pub

Quem se senta ao balcão pode observar os drinques sendo preparados. São dezesseis opções, entre receitas próprias e clássicos da coquetelaria. Da carta, os sócios Bruno Cabral e Diogo Barros indicam o gin basil, que combina gim, limão e xarope de manjericão (R$ 13,95). Para aplacar a fome, o hambúrguer bovino com cheddar e peperone é guarnecido de batatas fritas ou iscas de frango empanadas com curry e canela ao molho barbecue (R$ 22,95). Às sextas e aos sábados, tem discotecagem de funk, reggaeton e outros ritmos latinos. A entrada varia de R$ 7,00 a R$ 20,00. Rua Capitão Rebelinho, 527-A, Pina, ☎ 99785529 (100 lugares). 22h/4h (qui. 20h/2h; fecha dom. a qua.). Aberto em 2012.

The Queen

A casa tem como referência os pubs londrinos e recebe DJs e bandas de pop rock e rock às sextas e sábados, a partir das 23h. Às quintas, o som é comandado por bandas de blues, a partir das 21h. O couvert nesses dias custa R$ 10,00. De uma das dezesseis torneiras de chope sai o inglês London Pride (R$ 32,00, 500 mililitros). Para beliscar, quatro pessoas podem compartilhar o english couvert, que reúne bacon confitado, minilinguiças suínas com provolone, azeitonas temperadas, gorgonzola, ovos mexidos, picles, amendoim torrado, torradas, lascas de pão e pasta à base de alho e queijo (R$ 59,90). Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 2361, Boa Viagem, ☎ 30902074 (170 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. 17h/22h30; fecha seg.). Aberto em 2018.

Underground

Localizado no subsolo de um prédio na Avenida Boa Viagem, o bar de estilo londrino reúne fãs de esportes, sinuca e karaokê. O cardápio traz entre as novidades o nottinghamburguer, com 160 gramas de hambúrguer de carne de sol, queijo de coalho empanado com farinha panko, bacon, cebola-roxa reduzida em vinho tinto e molho de parmesão, acompanhado de chips de batata-doce (R$ 29,90). Para beber, há o drinque preparado com gim, água tônica, limão e cajá (R$ 18,90) e long neck de Heineken (R$ 9,50). Avenida Boa Viagem, 618, Boa Viagem, ☎ 3040-7743 (240 lugares). 18h/0h (qua. até 1h; qui. até 2h; sex. até 3h30; sáb. até 3h). Aberto em 2013.