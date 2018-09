Padarias: veja os principais endereços de Recife

+ CAMPEÃO: Galo Padeiro: conheça a melhor padaria da cidade

Além do Pão

Entre as mais de cinquenta receitas de pão, vinte são preparadas com farinha francesa em processo de fermentação natural que dura pelo menos dezesseis horas. Há ciabatta (R$ 35,31 o quilo), focaccia (R$ 42,00 o quilo) e pão de cacau (R$ 35,31 o quilo), por exemplo. A casa oferece ainda café da manhã (carne de sol, cuscuz, batata-doce e banana; R$ 47,90 o quilo), almoço (salmão grelhado com molho de alcaparra, maminha ao gorgonzola; R$ 57,90) e ceia (mungunzá, caldos; R$ 47,90). Rua Professor Augusto Lins e Silva, 211, Setúbal, ☎ 3462-5268 (68 lugares). 6h/20h (dom. a partir das 7h). Aberto em 1998.

Brotfabrik

Das mesinhas na calçada, o cliente pode pedir desde o tradicional pão francês (R$ 10,00 o quilo) até pão doce (cobertura de coco, creme de baunilha, coco com creme ou goiabada; R$ 0,70, a unidade) e ciabatta (R$ 1,35 a unidade). Os frequentadores podem escolher entre oito sanduíches, como o berlim (R$ 12,90): baguete de 30 centímetros coberta de gergelim e recheada de maionese, queijo mussarela, lombo canadense, salame italiano, tomates fresco e seco. Rua da Moeda, 87, Recife Antigo, ☎ 3424-2250 (70 lugares). 7h/19h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 1999.

Chiviteria

O nome é uma referência a Chivi Marincola, argentina radicada em Olinda há dezessete anos. Ela prepara nove tipos de pão integral e vegano, vendidos em unidades de 500 gramas (R$ 10,00), como o de semente de girassol e o de cenoura. Também fazem sucesso o bolo vegano de banana (R$ 8,00, 400 gramas), acrescido de açúcar mascavo, e a quiche de jerimum (R$ 7,00 a fatia). Para acompanhar, há suco de cajá (R$ 5,00, 500 mililitros). Rua Quinze de Novembro, 189, Varadouro, Olinda, ☎ 99963-4144 (15 lugares). 11h30/19h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Comedoria Recife

Todos os dezoito tipos de pão são preparados com farinha francesa — a matéria-prima é empregada em um processo de fermentação natural que pode durar de 48 a 72 horas. A focaccia (R$ 32,90 o quilo), por exemplo, descansa em azeite durante dois dias antes de ser aromatizada com alecrim. A casa também oferece baguete de azeitona preta (R$ 9,00 a unidade) e pão integral com frutas secas e oleaginosas, um blend que leva ingredientes como amêndoa, tâmara, ameixa e noz (R$ 34,90 o quilo). Rua Barão de Souza Leão, 100, Boa Viagem, ☎ 3039-0203 (28 lugares). 8h/20h (fecha dom.). Aberto em 2005.

Com.Pão Delicatessen

É conhecida pela ciabatta recheada (R$ 39,90 o quilo). São oito opções, entre elas a tradicional, que leva pasta de mostarda, presunto, queijo prato, tomate seco e alface. A ciabatta, tradicional (R$ 14,90 o quilo) ou com farinha integral (R$ 21,90 o quilo), também é vendida sem recheio. O francês (R$ 11,40 o quilo) figura entre as trinta receitas de pão da casa. O local oferece ainda dez bolos elaborados sem adição de açúcar, como o de ameixa (R$ 42,90 o quilo). Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1167, Aflitos, ☎ 3242-4242 (60 lugares). 6h/21h (dom. 7h/20h). Aberto em 2002.

Diplomata

Filha de portugueses, a proprietária Tereza Coelho preserva receitas de família, caso do pastel de nata (R$ 4,50) e do bolo de laranja com gomos da fruta (R$ 40,90 o quilo). Também estão presentes iguarias típicas do estado, entre elas o bolo de souza (R$ 35,90 o quilo). As vitrines exibem pães como a ciabatta (R$ 28,90 o quilo). A produção da rede usa, em média, 2 toneladas de farinha de trigo por mês. Avenida Conselheiro Aguiar, 2154, Boa Viagem, ☎ 3467-3739. 6h30/21h30 (dom. 7h30/20h); Avenida Herculano Bandeira, 187, Pina, ☎ 3034-3998. 6h30/20h30 (dom. 7h/19h). Mais dois endereços. Aberto em 1984.

Engenho Casa Forte

São quarenta os tipos de pão oferecidos na casa. O italiano (R$ 19,90 o quilo) e o de sete cereais (R$ 26,20 o quilo) estão entre eles. O tradicional francês ganhou uma versão com adição de fibras (R$ 19,90). Destacam-se também os mais de trinta tipos de queijo importado — a lista inclui o português Serra da Estrela (R$ 280,00 o quilo), feito com leite de ovelha, e o italiano Caciotta, com trufa negra (R$ 149,00 o quilo). Avenida Dezessete de Agosto, 1548, Casa Forte, ☎ 3269-7181 (40 lugares). 7h/21h (dom. 8h30/20h); Avenida Boa Viagem, 5354, Boa Viagem, ☎ 33410522 (16 lugares). 7h/20h. Aberto em 2006.

Graças Delicatessen

Saem dos fornos 91 receitas de pão. Entre os tradicionais, há o de leite (R$ 21,00 o quilo). No time dos menos convencionais está o pão bressan, que tem massa amanteigada e cobertura de açúcar polvilhado (R$ 31,00 o quilo). Já o carmem miranda entrega uma massa doce recheada de banana e maçã e finalizada com casquinha de açúcar no topo (R$ 1,70 a unidade). Dispõe de uma versão do tradicional bolo de rolo na linha de produtos feitos sem leite nem ovo (R$ 47,00 o quilo). Rua das Creoulas, 322, Graças, ☎ 3222-5894 (90 lugares). 6h/20h (fecha dom.). Aberto em 1941.

Massa Nobre

O pão francês é encontrado nos tipos tradicional (R$ 13,59 o quilo) e integral (R$ 26,50 o quilo). No pão rústico (R$ 27,50 o quilo), a massa, em formato de baguete, passa por um processo de fermentação natural de aproximadamente 24 horas. Já na confeitaria, uma das tortas mais pedidas é a de massa e recheio de chocolate e pedaços de Sonho de Valsa no topo (R$ 59,90 o quilo). Há também uma linha de tortas sem açúcar, como a de morango, goiaba e frutas vermelhas (R$ 79,50 o quilo). Rua José Bonifácio, 414, Madalena, ☎ 3236-4130 (24 lugares). 6h30/22h. Aberto em 2004.

Motche Restô

Nuno Ricardo, natural de Portugal, está à frente da cozinha. Para a produção da padaria, o lugar investe em doze receitas com trigo orgânico integral e fermentação natural. São boas pedidas o brioche de azeite (R$ 50,00) e o mouro, pão com centeio, linhaça dourada e açúcar mascavo (R$ 31,00), ambos vendidos por quilo. Para almoço ou jantar, o bacalhau confitado com purê de batata e grão-debico (R$ 31,00) pode anteceder o expresso feito com grãos da Kaffe Torrefação e Treinamento (R$ 5,00). Rua Silveira Lobo, 294, Casa Forte, ☎ 3072-7870 (50 lugares). 12h/20h (sáb. 8h30/15h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.

Mutti Delicatessen

A trança especial (R$ 29,90), feita com massa de brioche e cobertura de açúcar, é uma das sugestões entre os mais de quarenta tipos de pão. Outra opção, o catita (R$ 21,90 o quilo) é usado na montagem do cachorro-quente (R$ 7,00), somente aos sábados e domingos. Preparada há 27 anos com a mesma receita, a coxinha custa R$ 52,00 o quilo. A confeitaria faz brigadeiro gourmet de paçoca (R$ 2,90 a unidade). Avenida Dezessete de Agosto, 61, Parnamirim, ☎ 3268-9800 (52 lugares). 6h45/20h30 (dom. 8h/19h). Aberto em 1991.

Nusa Deli

Da fachada envidraçada é possível assistir à operação nos dois pavimentos. No térreo, são vendidos trinta tipos de pão, como o francês (R$ 11,60 o quilo) e os feitos com fermentação natural (R$ 25,90 o quilo), a exemplo do de jerimum com charque. Na mercearia, um mix de 2 500 itens inclui queijos, embutidos e cervejas artesanais. O bufê por quilo contempla café da manhã (R$ 29,90), almoço (R$ 45,90) e jantar (R$ 39,90). Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2280, Olinda, ☎ 3318-1577 (84 lugares). 7h/22h (dom. até 21h30). Aberto em 2018.

Panjovem Jaqueira

Compõem a oferta de trinta variedades de pão o tradicional francês (R$ 10,90), o australiano (R$ 29,50) e o de milho, quinoa mais amaranto (R$ 28,15). A casa ampliou a oferta de produtos low carb, trocando o trigo pela massa de batata-doce, a exemplo do pão de queijo fit (R$ 9,90, seis unidades) e da coxinha de frango, que leva ainda linhaça, chia e gergelim (R$ 8,50). Na confeitaria, um destaque são as receitas adoçadas com eritritol, como o bolo de farinha de amêndoa, limão-siciliano e frutas vermelhas (R$ 9,80 a fatia). Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1923, Jaqueira, ☎ 34410388 (94 lugares). 6h/20h30. Aberto em 1984.

Santa Cruz

A padaria produz 250 receitas, mas costuma ser lembrada pelas finas torradinhas de pão tabica (R$ 32,00). Como alternativa ao clássico francês (R$ 12,00), há o integral (R$ 19,00). O de batata (R$ 24,00) e o doce, com coco e recheio de leite condensado (R$ 29,00), são novidades. Uma sugestão na confeitaria é o bolo xadrez, em que as massas de bolo branco e de chocolate são unidas por camadas de goiabada e cobertas pelo mesmo doce e chocolate granulado (R$ 40,00), vendido por quilo, como os outros itens mencionados. Rua de Santa Cruz, 101, Boa Vista, ☎ 3231-3009 (25 lugares). 5h/19h30 (fecha dom.). Aberto em 1959.

Trigo’s Massas Finas

Os bolos são os queridinhos dos frequentadores, caso do de laranja (R$ 27,00 o quilo). Entre os quarenta tipos de pão, há o francês (R$ 10,80 o quilo) e opções como ciabatta (R$ 19,80 o quilo) e o de azeitona (R$ 28,50 o quilo). Os bufês de café da manhã, almoço e ceia trazem receitas regionais, como carne de sol desfiada, inhame e queijo do reino. Em qualquer horário, o bufê custa R$ 46,90 o quilo (R$ 49,90 aos domingos e feriados). Rua do Futuro, 386, Graças, ☎ 3427-9993 (72 lugares). 7h/20h30. Aberto em 2006.

Triunfo Gourmet

Trinta variedades de pão saem dos fornos da casa. Além do francês (R$ 10,95 o quilo), são preparados a rosca rica, de massa adocicada recheada de damasco, tâmara e frutas cristalizadas e coberta de creme de canela (R$ 32,90 o quilo), e o australiano (R$ 18,90 o quilo). A coxinha (R$ 39,90 o quilo) pode ter recheio de frango ou de queijo do reino. Já a tortinha de limão tem massa de biscoito e leva suspiro (R$ 39,90 o quilo). Praça Chora Menino, 107, Boa Vista, ☎ 3221-3455 (100 lugares). 6h/19h30 (fecha dom.). Aberto em 1977.

Vila Amizade

É principalmente no fim da tarde que dezenas de pessoas se apinham no balcão ou nas mesinhas da padaria. Instalado em um casarão restaurado do século XX, o negócio vende croissant em versão tradicional (R$ 8,00) ou em treze recheios, como o bom dia, que leva mussarela, presunto, bacon, ovo e maionese caseira (R$ 18,00). Dos fornos também saem pães especiais em diferentes dias da semana. Às terças e sextas, é a vez da baguete com painço, linhaça e gergelim (R$ 9,00 a unidade). Rua da Amizade, 54, Graças, ☎ 30191365 (70 lugares). 8h/21h. Aberto em 2017.