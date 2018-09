CAMPEÃ: Prestinaria é a melhor da categoria em Curitiba

Aquarius Panificadora

Todos os dias os clientes encontram opções fresquinhas e especiais, como o poolish. De origem polonesa, o pão passa por 72 horas de fermentação natural, leva gergelim preto e é assado no lastro (R$ 38,90 o quilo). Entre os bolos, o sensação de morango, feito de pão de ló de chocolate, brigadeiro branco e morangos, também passa pela balança (R$ 90,00 o quilo). Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363, Bacacheri, ☎ 3018-6880 (150 lugares). 24 horas. Aberto em 1969.

Empório Kaminski

De fermentação natural, a ciabatta multigrãos e a broa úmida custam R$ 39,90 e R$ 25,90, respectivamente (preço por quilo). Da bancada de doces, também é vendido por peso o tiramisu de bolacha champanhe embebida no café e creme à base de gemas, cream cheese e clara (R$ 54,90 o quilo). O café argentino, com doce de leite caseiro e caramelo, soma aos pedidos R$ 8,45. Avenida Sete de Setembro, 6355, Seminário, ☎ 3342-7371 (120 lugares). 6h30/22h. Avenida Iguaçu, 2735, Água Verde, ☎ 3242-4072 (40 lugares). 6h30/20h (fecha dom.). Aberto em 1930. Aqui tem iFood.

Fabiano Marcolini Alimentari

A maior estrela da casa é a broa de fubá (R$ 4,50 a unidade), receita do sul de Minas Gerais, desenvolvida quando a esposa de Fabiano Marcolini estava grávida com desejo. Mas a clientela do pão francês (R$ 16,90 o quilo) também é forte, bem como a do sanduíche croque monsieur (R$ 29,90). Nas sobremesas, os cannoli aparecem em diferentes sabores, do tradicional com ricota cremosa ao de doce de leite (R$ 12,00 cada um). O chocolate quente cremoso custa R$ 10,90. Alameda Carlos de Carvalho, 1181, Batel, ☎ 3322-9362 e 3223-8085 (34 lugares). 7h/23h (dom. até 21h). Aberto em 1996. Aqui tem iFood.

Fábrika Pães

André Santi e Juliana de Barros investem na panificação artesanal e de fermentação natural. No pão multigrãos, que leva linhaça, semente de girassol e aveia, eles usam 40% de farinha integral (R$ 8,00 cada unidade). Vendidas uma a uma, as carolinas preenchidas com creme de baunilha ou de chocolate custam R$ 9,00. Só nas noites de quarta é que as pizzas individuais aparecem, em quatro sabores — o preço da margherita é R$ 32,00. Nota vegana: a pedidos, no cappuccino à moda italiana o leite vegetal é alternativa ao de origem animal (R$ 10,00). Rua Schiller, 1305, Alto da Rua XV, ☎ 3042-7971 (35 lugares). 14h/19h (qua. até 22h; sáb. 10h/19h, fecha dom. e seg.). Aberto em 2015.

Família Farinha

Desde a abertura da loja, há mais de vinte anos, a fermentação natural é aplicada na panificação. A baguete paris (R$ 33,50 o quilo), de técnica francesa, e o noir (R$ 29,90 o quilo), que passa pelo processo de fermentação junto com o gergelim preto, estão entre os mais procurados. Antes de ir para casa, muita gente faz uma parada na seção de rotisseria e pega um pouco de patê de peru para incrementar o lanche (R$ 49,20 o quilo). Um empório guarda 200 rótulos de vinho e 100 variedades de cerveja. Avenida Nossa Senhora da Luz, 2345, Jardim Social, ☎ 33623052 (27 lugares). 6h30/21h30 (dom. a partir das 7h). Aberto em 1998.

Maçã Padaria Artesanal

Os sócios Lucas Gomide e Gustavo Alberge fazem pães de fermentação natural empregando ingredientes livres de agrotóxicos. O brasileiro é o mais vendido. Usa farinhas branca, integral e de centeio (R$ 16,00 a unidade). Tem brioche salgado, com vegetais (R$ 6,00), e doce, com geleia (R$ 8,00). Nas noites de sábado, há quatro tipos de pizza individual, caso da de queijo da Serra do Salitre e tomate (R$ 25,00). Rua Fernando Amaro, 802b, Alto da Rua XV, ☎ 3093-6907. 8h30/19h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2015.

Mercearia Viana

Sob o comando da família Veronese há 68 anos, a cada trinta minutos esta padaria centenária despacha fornadas fumegantes de pão francês (R$ 7,98 o quilo). Fora isso, há mais de noventa tipos de pão, a exemplo da broa caseirão, de fermento de batata. Nos doces, a estrela é o chineque de creme, banana ou goiaba (R$ 1,30 a unidade). Os kits de festa com salgado, doce e bolo custam a partir de R$ 50,00. Rua Cândido Lopes, 38, centro, ☎ 3222-8992. 6h15/19h45 (sáb. das 6h15/15h; fecha dom.) Aberto em 1906.

Miolo de Pão Pães Artesanais

Renata Abdalla cuida da fermentação natural e Maicow Moletta assa as fornadas artesanais. No cardápio brilham, a R$ 10,00 cada uma, unidades de pão italiano e de campanha, este resultante de uma mescla farinha integral e branca. Outro sucesso é o chamado supersemente (R$ 13,00), à base de farinhas de trigo orgânica e integral e de centeio, mais semente de girassol, gergelim, linhaça dourada e sal (R$ 13,00). Cada pão de cacau com gotas de chocolate e raspas de limão custa R$ 8,00. Rua Senador Saraiva, 88, São Francisco, ☎ 99868-7999. 11h/19h (sáb. sob encomenda; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Padaria América

Os sócios e irmãos Andréia e Eduardo Engelhardt tocam a panificadora que foi fundada pelo bisavô há 105 anos. O tradicional pão francês sai por R$ 13,40 o quilo e entre os carros-chefe está a broa de centeio (R$ 31,90 o quilo). Recém-lançado, o pão tigre é feito à base de farinha de semolina e tem crosta crocante (R$ 36,70 o quilo). A matriz, que abastece as duas filiais, consome diariamente 300 quilos de farinha. Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 482, São Francisco, ☎ 32331871. 8h30/20h (fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 1913.

Padaria Requinte

Doces e pães são pesados antes de ir para o caixa. Um público fiel vai em busca de sonhos de zabaione, baunilha e nata (R$ 56,00 o quilo), bem como da baguete de provolone (R$ 59,00), do francês (R$ 14,75) e, na linha de fermentação natural, do pão de manjericão (R$ 34,00 o quilo). Para beber na loja, o café expresso é a base de bebidas como o moccha chocolate (leite vaporizado e calda de chocolate, R$ 8,90). Rua Francisco Rocha, 1809, Bigorrilho, ☎ 3335-3134 (20 lugares). 7h/21h; Rua Curitiba, 34, Cabral, ☎ 30143134 (70 lugares). 7h/21h. Aberto em 1984.

Pão da Vovó

Um dos preparos mais famosos é o pão caseiro da vovó, uma receita secreta parecida com a do pão de leite (R$ 9,95 a unidade). O francês (R$ 13,70 o quilo) detém o primeiro lugar entre os mais pedidos e, da seção de confeitaria, saem por dia 180 quilos de torta. Uma que não pode faltar é a cuca de frutas da estação (R$ 46,00 o quilo). O pó de Café da Vovó, para fazer em casa, sai a R$ 9,50 (250 gramas). Avenida Água Verde, 1827, Água Verde, ☎ 3013-2368 (30 lugares). 6h30/22h45; Rua Guabirotuba, 312, Prado Velho, ☎ 3022-6520. 6h30/21h45. Aberto em 1983.

Pão Prosa

O trivial francês tem clientes fiéis (R$ 15,10 o quilo), mas muitos são atraídos também por receitas especiais de fermentação natural. Dois exemplos, a R$ 12,00 cada um: pão de mel, nozes e cranberry e de manjericão com azeite. Adoça os pedidos uma fatia de bolo de cenoura recheado de brigadeiro (R$ 7,50) ao lado da xícara de cappuccino prosa, à base de expresso, leite vaporizado e chocolate meio amargo (R$ 8,00). Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, 233, Cristo Rei, ☎ 31524059 (40 lugares). 7h/20h30 (fecha dom.). Aberto em 2012.

Paõzinho da Hora

O forte são os bufês de café da manhã (R$ 49,90 o quilo) e colonial (R$ 54,90 o quilo). Pela manhã, o estilo é continental, com iogurte, ovos, salsicha e bolos. A partir das 15h, a bancada ganha o reforço de pizzas, empadões e quiches. À noite, tem mesa de sopa (R$ 39,90 o quilo). O café com Amarula sai por R$ 13,90 e o pão francês, R$ 14,40 o quilo. Avenida República Argentina, 2845, Portão, ☎ 3015-3030 (70 lugares). 6h30/21h30 (sáb. 7h/21h; dom. 7h30/21h); Avenida República Argentina, 1571, Água Verde, ☎ 3015-3031 (25 lugares). 6h30/20h30 (sáb. 7h/20h30; fecha dom.). Aberto em 1995.

Piegel Pães

Quem entra na loja em geral está à procura do pão francês (R$ 12,90) ou do pão de queijo (R$ 43,50), ambos cobrados por quilo. Ainda na linha de panificação, a broa multigrãos leva aveia, linhaça, gergelim e sementes de girassol e de abóbora (R$ 32,50 o quilo). O cuque (ou cuca) de uva é procurado o ano todo, por isso a fruta é congelada para não faltar na baixa estação (R$ 29,50). Avenida Anita Garibaldi, 580, Cabral, ☎ 32531865 (30 lugares). 7h/21h. Aberto em 1915.

