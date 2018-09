Cho Street Food

No salão de pegada boêmia iluminado por 300 lanternas trazidas do bairro da Liberdade, em São Paulo, a clientela saboreia a porção shrimpado, um mix de camarão empanado, salmão fresco, manga, alface, rúcula e maionese de pimenta (R$ 26,90), e o sanduíche bao, em que o pão cozido no vapor é recheado de costela bovina desfiada (R$ 19,00). Variação do moscow mule, para dois (R$ 29,00), o drinque banheira godzilla leva vodca, limão e espuma de gengibre. No fliperama, o jogo é Street Fighter. Rua Comendador Araújo, 871, Batel. Não tem telefone (52 lugares). 17h30/0h (sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

Izakaya Hyotan

É um izakaya típico, dedicado a drinques e pratos e aperitivos quentes da culinária japonesa. Atrás do balcão, o barman compõe coquetéis como o lola, que mistura shochu, licor de ameixa, suco de laranja e umeboshi, e o hachiko, também à base de shochu, mais fernet branca, xarope de gengibre e limão-siciliano (R$ 25,00 cada um). Enquanto assistem ao preparo, os clientes saboreiam receitas caprichadas, caso do tamagoyaki (omelete, a R$ 20,00) e dos espetinhos. O de língua de boi custa R$ 13,00 e o de coração de porco, R$ 5,00. Alameda Augusto Stellfeld, 1281, Batel, ☎ 3224-1910 (20 lugares). 18h/23h. (fecha dom.). Aberto em 2015.