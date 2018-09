Uma seleção de docerias na cidade

+ CAMPEÃO: Casa dos frios vence como o melhor bolo de rolo de Recife

Cake & Bake

Todos os bolos da vitrine são artesanais e assados diariamente, garantem as proprietárias Joanna Alexandre e Paula Ardanza, que comandam a cozinha. Há trinta versões, entre elas a gold, com massa de baunilha, recheio de chocolate belga de caramelo e um toque de Cointreau (R$ 18,00). Em julho de 2018, a doceria mudou-se para o Shopping Recife e lançou uma linha com receitas da confeiteira paulista Marilia Zylbersztajn, com ingredientes orgânicos e baixa adição de açúcar, como a torta de massa patê sucrée com recheio de noz-pecã e mel (R$ 14,00). Shopping Recife, ☎ 3039-3330 (50 lugares). 9h/22h (dom. 12h/ 21h). Aberto em 2016.

Confeitaria Pernambucana

Instalado em um casarão do século XVIII e decorado com peças de antiquário (que também estão à venda), o estabelecimento faz parte do roteiro de turismo histórico do bairro de Apipucos. A cozinha resgata delícias da doçaria portuguesa passadas por gerações na família do proprietário Sérgio Poggi, como o pastel de nata (R$ 8,00), produzido com base em uma receita de 200 anos. São novidades o pastel de tentúgal (R$ 11,00), feito de massa filo recheada com doce de gemas, e o folhado de carne, chouriço português e tâmara (R$ 14,00). Rua de Apipucos, 1230, Apipucos, ☎ 3132-2007 (60 lugares). 11h30/20h (sáb. e dom. a partir das 10h; fecha seg.). Aberto em 2016.

Confitaria Cake and Coffee

Depois de oito anos criando bolos artísticos, Eduarda Bessa ampliou os horizontes e abriu esta loja, em março. Ali, a vitrine é recheada com bolos como o de chocolate belga (R$ 10,20 a fatia) e o de noiva à moda pernambucana, com frutas cristalizadas e uvas-passas (R$ 11,20 a fatia). Para acompanhar as xícaras de café coado (R$ 9,20 feito na prensa francesa, Hario V60, aeropress ou Clever), o preferido é o de laranja-baía (R$ 8,20 a fatia). Também faz sucesso o cappuccino da casa, com leite em pó, chocolate e chantili (R$ 11,40). Rua Dona Ada Vieira, 61, Casa Forte, ☎ 3877-3533, (58 lugares).15h/20h (sáb. e dom. 9h/20h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Dalena

Primeira criação da confeiteira potiguar Madalena Souza, a torta alemã reina nas vitrines da marca, que completa duas décadas. A iguaria, coberta de chocolate sobre camadas de biscoito, creme branco e chocolate, custa R$ 14,50 a fatia e integra a lista de outras cinquenta versões de torta. Para comer na hora (R$ 7,90) ou levar para casa em versão maior (R$ 22,80, 400 gramas), os bolos saem em cinco sabores: goiaba com ameixa, laranja, maçã com nozes, churros e banana. O dalena café, preparado com chocolate ao leite, expresso e leite vaporizado, é boa opção de bebida (R$ 9,80, 90 mililitros). Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 431, Aflitos, ☎ 3423-2526 (80 lugares). 9h/21h30 (dom. 11h/21h30); Rua Padre Bernardino Pessoa, 252, Boa Viagem, ☎ 3466-8836 (80 lugares). 9h/20h30 (dom. 11h/20h30); Shopping Recife, ☎ 34667792 (27 lugares). 9h/22h (dom. 12h/20h); Shopping Riomar, ☎ 3327-0295 (70 lugares). 9h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 1998.

Donna Brigadeiro Pâtisserie

Com decoração inspirada nas pâtisseries da França, a Donna Brigadeiro completa dez anos de atividade com produção diária do docinho que a batiza. O brigadeiro de cachaça, o de chocolate belga e o de pistache com amêndoa (R$ 3,50 a unidade) são algumas das delícias produzidas sob o comando das sócias Paula e Beth Veloso. A torta red velvet (R$ 89,00 o quilo) é boa companhia para o chocolate quente da casa — a xícara custa R$ 7,90. Rua do Futuro, 913, Galeria Jaqueira Park Center, lojas 1 e 2, Jaqueira, ☎ 3038-9038 (40 lugares). 8h/20h (dom. 10h/20h); Shopping Recife, ☎ 3327-3581 (40 lugares). 9h/22h. Mais dois endereços. Aberto em 2008.

Empório Doces e Salgados

Bolos como de banana com nozes viraram queridinhos da clientela na seção de doces, seguidos das tortas de bem-casado e dos naked cakes de doce de leite e de churros (R$ 49,90 o quilo). Na produção — comandada por Rodrigo Sena , em parceria com Tereza Inojosa Coutinho —, há novidades como o minibolo vulcão, de chocolate com brigadeiro (R$ 10,50, 110 gramas). Além da campeã de vendas, a coxinha (R$ 1,35), o cardápio lista salgados como o folhado de ricota com tomate seco (R$ 1,75). Rua José Osório, 111, Madalena, ☎ 3236-4400 (25 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 2014.

Flávia Falcão Doces

Com mais de trinta anos na produção de doces, Flávia Falcão divide o comando da loja com a filha Marcela Melo, formada em gastronomia. Além dos bolos simples, como o de leite Ninho, vendido nos tamanhos pequeno (R$ 35,00), médio (R$ 45,00) e grande (R$ 54,00), a casa oferece receitas mais elaboradas, entre elas o bolo de paçoca, o de churros e o romeu e julieta. Em qualquer versão, custa R$ 50,00 a unidade de 1,5 quilo. A torta de doce de leite crocante tem massa branca, recheio, cobertura de doce de leite e crocante de castanha-de-caju (R$ 55,00 o quilo). Rua Capitão Sampaio Xavier, 175, Graças, ☎ 32417900 e 3241- 7233 (7 lugares). 9h/18h (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 1999.

JC Bolo de Rolo

A marca fabrica o tradicional bolo de rolo em versões como doce de leite, chocolate e prestígio (R$ 40,00 o quilo), além da clássica, de goiabada (R$ 35,00). Dela são feitas finas torradinhas, vendidas a R$ 6,00. Os clientes também gostam do tareco (R$ 3,00, 150 gramas). Mercado da Madalena, boxe 139, Madalena, ☎ 3446-5764. 8h/17h (dom. até 12h; fecha seg.); Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 902, Aflitos (20 lugares). 8h/21h (fecha dom.); Rua dos Navegantes, 819, loja 4, Boa Viagem, ☎ 3325-7661 (16 lugares). 8h/17h (fecha dom.). Aberto em 2012.

Maria’s Doçaria

Mãe e filha, Maria da Conceição e Carolina Tavares comandam a produção da casa, que completa 25 anos em 2018. Dos fornos saem guloseimas como a torta maria gabriela, de banana com recheio de leite condensado, chantili e canela (R$ 95,90 o quilo), e o rocambole maria rita, um bolo de rolo que leva chocolate na massa, no recheio e na calda (R$ 74,90). Opções diet para uma pessoa, as minitortas alemã, de banana com nozes ou de musse de chocolate, fazem sucesso e custam R$ 9,50 cada uma. Para beber, sugere-se cappuccino na xícara grande (R$ 6,60). Rua Desembargador Martins Pereira, 45, Aflitos, ☎ 3427-4903 (60 lugares). 9h/18h (fecha dom.). Aberto em 1993.

Pavlova

Sob nova direção desde agosto de 2017, a marca mantém os quitutes doces e salgados apenas na unidade de Casa Forte. Ao cardápio foram acrescentadas delícias como a torta gelada de maracujá (R$ 16,00 a fatia e R$ 120,00 a versão de 2 quilos), feita de massa branca com recheio de brigadeiro branco de maracujá e cobertura de marshmallow com calda da fruta. Os cupcakes que projetaram a casa no mercado continuam fazendo sucesso. O de bem-casado e o de M&M’s são os mais pedidos e custam R$ 8,00 a unidade. Rua Dona Ada Vieira, 113, Casa Forte, ☎ 3019-7100 e 99780-6903 (50 lugares). 11h/19h (fecha dom.). Aberto em 2009.

Portuga Doces e Gelados

Paulo Calapez é um simpático português que prepara os doces e atende a clientela. Sua versão de pastel de nata leva um toque de cravo (R$ 3,50 a unidade). Servido em fatias, o bolo de são francisco (R$ 7,00) consiste em uma torta enrolada com massa de laranja. Há ainda os vendidos inteiros, como o toucinho do céu (R$ 70,00 o quilo) e o salame de chocolate com biscoito (R$ 35,00, 600 gramas). Sorvetes inusitados, como o de abóbora com requeijão e coco (R$ 7,00 a bola), completam a oferta. Estrada do Encanamento, 480, loja 19, Casa Forte, ☎ 99680-1330 (seis lugares). 13h/19h (sex. e sáb. até 20h; dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Sabor da Casa

Fundada há quatro anos, a fábrica produz atualmente 1 tonelada de bolo de rolo, distribuída para vinte estados do país. Desde julho de 2016, a marca conta com loja própria, na Praça de Boa Viagem. São dezoito variedades do típico bolo enrolado. Além das que levam goiabada, doce de leite e chocolate, há receitas exclusivas desenvolvidas pelo chef Luciano Chaves, como as que combinam a massa tradicional com o brigadeiro com castanha-do- pará ou de leite Ninho. São vendidas em fatia (R$ 7,00) ou em caixa com 1 quilo (R$ 47,00). Da cafeteria da loja, indicam-se o cappuccino com chocolate Alpino (R$ 7,00) e a coxinha que leva macaxeira na massa (R$ 5,50). Rua Dr. Nilo Dornelas Câmara, 118, Boa Viagem, ☎ 98632-0279 (8 lugares). 10h/22h (fecha seg.). Aberto em 2016.

Sabor de Beijo

São três décadas adoçando os recifenses com um portfólio de trinta tipos de torta. Quase metade da produção, porém, é dedicada ao tradicional bolo de rolo. O segredo, segundo a dona Bernardete Marques, é a massa mais amanteigada, feita de modo artesanal em camadas finas. Vendido por quilo, além do sabor de goiabada (R$ 42,90), pode ser encomendado com recheio de doce de leite, ameixa, chocolate ou framboesa (R$ 44,90). Da cafeteria indicam-se o expresso com borda de doce de leite mais paçoca (R$ 7,50) e o pão pururuca, uma ciabatta recheada com presunto, requeijão e provolone (R$ 9,50). Avenida Santos Dumont, 87, Aflitos, ☎ 3302-7988 (30 lugares). 9h40/18h (sáb. até 17h; fecha dom.); Avenida Conselheiro Aguiar, 2994, Boa Viagem, ☎ 3302-5988 (40 lugares). 6h30/20h30 (dom. até 17h); Rua Joaquim Nabuco, 409, loja 15, Derby, ☎ 3302-6488 (40 lugares). 9h/19h (fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 1987.

Simone Barros Doceria

Há quinze anos, Simone Barros começou a fornecer guloseimas por encomenda. Hoje, comanda a produção diária do empreendimento familiar, que conta com seis unidades. São mais de sessenta receitas açucaradas, a exemplo do brigadeiro de churros e do de leite Ninho com Nutella, vendidos a R$ 2,10 a unidade. Entre as tortas, tem boa saída a red velvet, feita com geleia de frutas vermelhas, chantili e cream cheese (R$ 48,50 o quilo). Para um lanche rápido, a quiche de queijo do reino (R$ 7,50 a unidade) pode fazer par com a xícara grande de cappuccino (R$ 7,50). Avenida Getúlio Vargas, 337, Bairro Novo, Olinda, ☎ 3011-2926 (30 lugares). 11h/18h30 (fecha dom.); Rua Manoel dos Santos Moreira, 133, Casa Caiada, Olinda, ☎ 3014-4451 (25 lugares). 11h/18h30 (fecha dom.). Mais quatro endereços. Aberto em 2003.

The Brownie Factory

Oferece 25 tipos de brownie — vendidos a R$ 12,00 cada um. Entre os queridinhos, destacam-se o de brigadeiro de chocolate belga e o de leite Ninho. Também consta da seleção de receitas o doce de chocolate branco com cenoura e cobertura de chocolate belga. Para refrescar, o gelado de brownie (R$ 26,90, 400 mililitros) é uma bebida de sorvete de baunilha batido com o bolo. O sabor pode ser escolhido pelo cliente entre cinco opções, como a de brownie de Nutella. Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, ☎ 3071-9514 (50 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Mais cinco endereços. Aberto em 2014.