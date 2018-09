CAMPEÃ: Caramelodrama é a melhor doceria da cidade

Banoffi

Atraentes taças de doce estão disponíveis em quatro combinações. Uma delas é montada com sorvete de torta banoffee, bananas em rodelas, chantili, crocante e calda de caramelo (R$ 17,00). A torta banoffee, aliás, é a especialidade da casa. Com base de bolacha e recheio de doce de leite, banana e nata, a fatia custa R$ 12,00 e vai bem ao lado do cappuccino com ganache, leite vaporizado e café expresso (R$ 9,00). Fazem as vezes de sobremesa o mini pudim de tapioca e calda de ameixa (10,00) e a musse de chia preparada com banana, granola e mel (R$ 11,00). Aberta sem intervalo, tem pratos à la carte e no bufê de almoço — R$ 28,00, para comer à vontade, ou R$ 52,20 o quilo. Rua Itupava, 1091, Alto da XV, ☎ 3262-0004 (99 lugares). 11h45/21h. Aberto em 2007. Aqui tem iFood.

Bazar Doce Pâtisserie

Depois de estudar na França, a chef Isis Lepechak acrescentou novas receitas ao cardápio. É o caso da sarroche, uma musse de chocolate meio amargo e creme de baunilha (R$ 14,00). A fatia do bolo clássico de morango, nata batida, suspiro, creme de confeiteiro e brigadeiro é uma das mais pedidas (R$ 12,90). Antes de partir para o açúcar, a clientela costuma saborear uma empada de frango (R$ 8,50) ou com recheio de camarão (R$ 9,50). Alameda Presidente Taunay, 316, Batel, ☎ 3093-9808 (30 lugares). 11h/19h (fecha dom.). Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Cheia de Graça Pâtisserie

Quem entra na loja pede geralmente um macaron, a especialidade da casa, e uma bebida para acompanhar. Nos sabores leite Ninho com Nutella e cheesecake, por exemplo, o doce é vendido por unidade (R$ 5,50) e faz bom par com o cappuccino ou, mais refrescante, com a soda italiana (R$ 7,00 cada um). Uma fatia de bolo de morango com amêndoas, creme de baunilha e doce de leite sai a R$ 13,00. Rua Bispo Dom José, 2465, Batel, ☎ 3311-2604 (35 lugares). 11h30/19h (sáb. a partir das 10h; feriados a partir das 14h; fecha dom.). Aberto em 2012.

Cheiro de Bolo

Receitas de família, exclusivamente para viagem, fazem sucesso nos seis endereços da marca. A novidade é o bolo de leite Ninho (R$ 26,00), disposto lado a lado com os já queridinhos de chocolate (R$ 29,00) e de iogurte natural com calda de frutas vermelhas (R$ 26,00). Os preços se referem aos bolos grandes, mas há outros tamanhos nas lojas. Rua Augusto Stresser, 1808, Hugo Lange, ☎ 3095-7755. 9h/18h30 (sáb. até 16h; fecha dom.). Mais cinco endereços. Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Chiffon Cake

Entre os salgados, a sensação é a coxinha de frango sem trigo nem leite, preparada com massa de batata-salsa (R$ 11,50 a unidade). Depois, pedem um cappuccino (R$ 9,50) os bocados doces do tipo bomba recheada de frutas vermelhas e calda quente de chocolate (R$ 16,80) e bolo de frutas vermelhas e chocolate (R$ 14,50 a fatia). Rua Jaime Balão, 138, Hugo Lange, ☎ 3362-7715 (34 lugares). 9h/20h (seg. a partir das 15h; fecha dom.). Aberto em 2011.

Chokolat

São muitas as tentações açucaradas na confeitaria de Eloise e Eduardo Crema. Na dúvida, uma boa pedida é o menu degustação. Custa R$ 32,90 por pessoa e dá direito a cinco miniaturas. Há cheesecake, bomba, tortinha. Na versão chamada de dolce, a xícara de cappuccino chega à mesa com as bordas cobertas por doce de leite e salpicadas de canela em pó (R$ 10,50). Entre os salgados, o waffle de parmesão sai a R$ 15,00. Avenida do Batel, 1190, Batel, ☎ 3527-1639 (90 lugares). 12h/20h (fecha dom.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Confeitaria Bombocado

O croquete de camarão (R$ 17,00) e o de frango (R$ 9,45), ambos com catupiry, são antigos clássicos da casa. Também disputa a preferência da clientela uma dúzia de docinhos (R$ 5,50 cada um). Faz muito sucesso o camafeu de nozes, chocolate e marzipã. Com a proporção de leite e café coado a gosto do freguês, o pingado é vendido a R$ 5,00. Avenida Souza Naves, 840, Cristo Rei, ☎ 3263-3642 (66 lugares). 12h/20h (fecha dom.). Aberto em 1981.

Confeitaria das Famílias

Uma parada neste tradicional endereço, há sete décadas na ativa no mesmo casarão antigo, pede uma xícara de café coado com leite (R$ 5,00). É vendido pelo mesmo preço o copo de leite batido com chocolate em pó. Entre os salgados, a coxinha de frango é uma boa escolha (R$ 5,00 a unidade) e, para adoçar, a bomba com recheio de creme e cobertura de chocolate custa R$ 8,00. Rua XV de Novembro, 374, centro, ☎ 3223-0313. 8h/22h. Aberto em 1945.

Confeitaria Holandesa

A coxinha de camarão é novidade no cardápio e está sendo vendida a R$ 13,00. Da seção de doces, o bolo fitinha de coco, em que a massa branca tem recheio de creme de chocolate, brigadeiro mole, cocada e baba de moça, é vendido a R$ 73,00 o quilo. A cobertura é de nata, coco e brigadeiro mole. Por mais R$ 7,20, o cappuccino acompanha as guloseimas. Rua Doutor Pedrosa, 366, centro, ☎ 3224-1191 (38 lugares). 8h/20h (dom. 10h/18h). Aberto em 1958.

Confeitaria Lancaster

A R$ 66,00 o quilo, os bolos sem cobertura, ou naked cakes, trouxeram um ar novidadeiro ao tradicional endereço. O recheio pode ser de brigadeiro ou dois amores (brigadeiro branco e preto). No almoço à la carte e sem intervalo, das 11h às 18h, surgem receitas variadas. O nhoque de ricota e espinafre ao molho de pedacinhos de filémignon e quatro queijos custa R$ 39,00. Praça Zacarias, 68, centro, ☎ 3202-4200 (80 lugares). 9h/19h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 1973. Aqui tem iFood.

Confeitaria Munhoz

Nesta lojinha em uma rua tranquila do Juvevê, não raro a fatia de bolo de pão de ló umedecido com calda de laranja e recheado de goiabada (R$ 7,00) é vista ao lado de uma xícara de expresso (R$ 5,00). Outros pedidos bem frequentes são o chineque de coco, passas e maçã (R$ 9,00) — um pão doce de origem alemã — e a torta de nata, morango e com um toque de doce de leite (R$ 9,00). Rua Manoel Eufrásio, 391, Juvevê, ☎ 3252-2095 (9 lugares). 8h/18h (fecha dom.). Aberto em 1968.

Confeitaria Rosinha

Para começar o lanche, a esfiha aberta de carne sai a R$ 5,50. Depois, pode vir um dos muitos docinhos que enchem os olhos: a porção de profiteroles recheados de creme e com cobertura de chocolate, leite condensado, creme de leite, rum e licor de cacau custa R$ 7,00. Pelo café com leite são pedidos R$ 5,00. A tortinha dois amores, de brigadeiro branco e preto, é vendida a R$ 6,00. Avenida Anita Garibaldi, 1451, Ahú, ☎ 3252-0807 (34 lugares). 9h/19h (sáb. até 18h). Aberto em 1973.

Doce Fado

Além de oferecer especialidades portuguesas, como a tartelette de amêndoas e nozes e a empada de bacalhau de recheio cremoso (R$ 12,00 cada uma), a confeitaria tem apresentado novidades: em uma versão incomum, o pastel de nata recebe recheio de brigadeiro à base de limão e ovo (R$ 3,50). Para viagem, o pão caseiro de fermentação natural com nozes e alecrim pode custar R$ 14,00 ou R$13,00, a depender do tamanho das unidades na fornada. Avenida Sete de Setembro, 1865, boxe 54, Mercado Municipal, centro, ☎ 3022-0802. 8h/17h30 (sáb. até 18h; dom. até 12h; fecha seg.); Shopping Pátio Batel, ☎ 3020-3424. 10h/22h (dom. até 20h). Aberto em 2013.

Doces & Cores

O forte são as bebidas, doces e salgados veganos. No café, pode ser derramado leite vegetal (amêndoa, coco e castanha). O expresso com leite de coco, canela e cacau custa R$ 15,00. A biomassa de banana verde é um dos ingredientes mais utilizados para o preparo dos bolos, como o recheado de creme de damasco (R$ 14,90 a fatia). A receita leva ainda farinha de arroz, polvilho e açúcar demerara. Rua Albino Silva, 501, Bom Retiro, ☎ 3093-5011 (15 lugares). 11h30/19h; dom. 13h/18h). Aberto em 2017.

Erika Biscoitos Artesanais e Confeitaria Alemã

Em meio aos muitos quitutes artesanais, são sempre lembradas as tortas de castanha — recheadas de nata, damasco e suspiro — e de amoras inteiras mais creme de baunilha, suspiro e gelatina (R$ 10,00 a fatia). Vendido a R$ 150,00 o quilo, o biscoito de castanhado- pará, essência de amêndoa e canela é coberto por um glacê dourado. Rua Niccolo Paganini, 282, Jardim Schaffer, Bosque do Alemão, ☎ 3338-8385 (60 lugares). 13h/19h (sáb. e dom. a partir das 10h); Rua Professor Milton Carneiro, 37, Pilarzinho, ☎ 35841136. 8h/18h (sáb. 10h/17h; fecha dom.). Aberto em 1979.

Fada Formiga

O chá batido com limão ou framboesa (R$ 10,00) é candidato a acompanhar uma fatia do bolo de massa de chocolate e recheio de caramelo, chocolate e pedaços de morango (R$ 16,00). Outra dupla que dá certo é o strudel de maçã sem massa folhada (R$ 10,00 o pedaço e R$ 85,00 o inteiro), uma receita mantida em segredo, e o chocolate quente feito com creme de leite, chocolate meio amargo e canela (R$ 10,00). Rua Machado de Assis, 526, Juvevê, ☎ 3527-2260 (40 lugares). 12h30/19h (dom. 13h/18h); Shopping Pátio Batel. Mercado Gastronômico. Não tem telefone. 11h/22h (dom. até 20h). Aberto em 2011.

A Familiar Confeitaria

Há mais de trinta anos o ateliê trabalha salgados e doces. Entre os mais requisitados pela clientela estão a coxinha de frango e catupiry (R$ 9,80) e o rissole de camarão (R$ 11,70). Já a bomba de creme e a torta de doce de leite (R$ 8,80 cada uma) costumam ser convocadas para ladear o cappuccino (R$ 9,20). Rua Rocha Pombo, 377, Juvevê, ☎ 3353-6161 (60 lugares). 9h/20h (fecha seg. e no 3º dom. do mês). Aberto em 1987.

O Famoso Brigadeiro

Os brigadeiros são vendidos em caixinhas com quatro unidades (R$ 14,00 cada uma). Pistache e laranja com licor Cointreau estão entre os sabores menos convencionais, mas o mais pedido é o de chocolate belga. Muita gente volta para buscar mais depois de provar o bolo de cenoura com calda de brigadeiro (R$ 14,00 a fatia). Os doces podem ser acompanhados pelo café expresso puro ou com leite (R$ 7,00). Rua Augusto Stresser, 1345, Juvevê, ☎ 3362-6653 (35 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 11h; dom. a partir das 14h). Mais dois endereços. Aberto em 2011.

Goodies Bakery

Nas unidades Ahú, Batel e Shopping Palladium, os milk-shakes mais pedidos são o sereia (blueberry), o unicórnio (morango), o panda (chocolate e biscoito Oreo) e o coala (flocos). Despejado em copo de 360 mililitros, cada um custa R$ 19,90. Especialidade da casa, o cupcake na versão browninho tem base de Nutella e cobertura de brigadeiro de leite Ninho (R$ 17,90). Rua Coronel Brasilino Moura, 382, Ahú, ☎ 3408-2225 (40 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 14h). Mais quatro endereços. Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Kawiarnia Krakowiak

Muito querida pelo público, a torta polonesa de massa folhada recheada de maçã assada e nata é vendida a R$ 15,00 a fatia. Para acompanhar, a infusão de maçã, cravo e canela, bebida típica da Polônia, chega à mesa gelada ou quente (R$ 10,50). Outra opção para matar a sede, o suco de framboesa incorpora também laranja, sorvete de creme e calda de morango (R$ 18,50). Rua Wellington de Oliveira Vianna, 40, Ahú, ☎ 30267462 (140 lugares). 10h/20h30 (seg. a partir das 14h). Aberto em 1989.

Kinkan Sweet & Co.

Depois de trabalhar em confeitarias no Japão, o arquiteto e chef Cairo Murakami abriu um endereço que mescla estilo japonês a uma pegada de confeitaria francesa. Entre as especialidades, o cruffin é um doce de massa folhada recheado de doce de leite quente. Custa R$ 12,50 a unidade. As bombas aparecem em oito sabores, a exemplo de caramelo e amêndoa (R$ 9,90). Com pão italiano de fermentação natural, o sanduíche tartiffe leva tomate confitado e queijos gouda e parmesão derretidos (R$ 18,90). O cappuccino é vendido a R$ 7,50. Avenida Vicente Machado 975, Batel, ☎ 3039-9430 (36 lugares). 11h30/19h30 (dom. 12h/18h30; fecha seg.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Lili Oui Sucre

O portfólio é recheado de cafés, doces e bolachas decoradas. Mediante reserva, às quintas, a casa monta um prato de quitutes sortidos, o délices de ballerine (R$ 70,00). São dezessete itens em tamanho míni, de quiche de cogumelos a cheesecake de doce de leite. Para acompanhar o expresso lili oui, com gotas de chocolate belga, leite vaporizado, canela em pó e chantili (R$ 13,00), vale pedir um bolinho de chocolate belga e calda quente de brigadeiro (R$ 16,00). Rua São Vicente, 77, Juvevê, ☎ 3501-4994 (34 lugares). 13h30/19h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Miss Cupcake

Ao cardápio de 28 tipos de cupcake, do qual sobressai o brigadeiro rosa e preto com cobertura de chocolate Sensação (R$ 7,50 o pequeno e R$ 13,00 o grande), juntaram-se recentemente os sabores churros (R$ 6,50 e R$ 11,00) e frutas vermelhas com gianduia (R$ 7,50 e R$ 13,00). Para um lanchinho mais completo, os doces podem ser precedidos por bolinhos salgados de cebola caramelizada mais presunto cru ou de damasco com pepperoni (R$ 12,50 cada um). Rua Barão dos Campos Gerais, 605, Juvevê, ☎ 3089-5556 (35 lugares). 12h/19h (fecha dom.). Avenida Sete de Setembro, 6169, Batel, ☎ 3089-5585 (60 lugares). 12h/19h (fecha dom.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Sugar Bakery

A coxinha, que acrescenta R$ 8,20 à conta, é uma etapa que muitos clientes gostam de vencer antes de chegar à sensação do cardápio: o bolo vulcão, de leite Ninho e Nutella — a massa de chocolate tem recheio de brigadeiro branco e cobertura de calda de leite Ninho (R$ 15,00 a fatia). Outro sucesso é o cupcake bombom de morango. Ele também tem massa de chocolate, mas o recheio é de morango com leite condensado. Na cobertura, brigadeiro branco, ganache de chocolate amargo e pedaços de fruta (R$ 6,00). Rua Bispo Dom José, 2655, Batel, ☎ 3030-6695 (30 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 14h; fecha dom.). Aberto em 2015.

The Kettle

Do cardápio bastante diversificado de chás, tem o nome de kiba flip a infusão de hibisco, abacaxi, passas, cerejas e chips de banana, que pode vir à mesa no bule de meio litro (R$ 27,00) ou na caneca individual (R$ 9,90). Com uma pegada mais picante, o kapha mistura frutas, especiarias e ervas — gengibre, amora, melissa, salsinha, ervadoce, coentro, chili e cardamomo. Preços: R$ 28,00 o bule e R$ 10,50 a caneca. A degustação de cinco sabores de minitortas inclui chá ou café com leite (R$ 31,00). Alameda Prudente de Moraes, 836, Mercês, ☎ 3233-1978 (55 lugares). 14h/21h (fecha dom.). Aberto em 2007.

