Três creperias para visitar em Recife

Anjo Solto

Escolher o crepe neste famoso reduto alternativo da cidade não é fácil: há uma centena de variedades. Novidade, o berenice mescla presunto cru, mussarela de búfala, queijo boursin e tomate e é gratinado com queijo manteiga e alecrim (R$ 42,90). Entre os doces, destaca-se o helena, com massa de quinoa e recheio de chocolate meio amargo mais banana (R$ 26,90). Da carta de vinhos, com 150 rótulos, indica-se o tinto italiano Alcesti Nero D’Avola 2015 (R$ 92,00). Avenida Herculano Bandeira, 513, Galeria Joana D’Arc, loja 14, Pina, ☎ 33250862 (176 lugares). 17h30/0h (sex. e sáb. 18h/2h); Rua Esmeraldino Bandeira, 106, Graças, ☎ 3423-9852 (130 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha ter.). Aberto em 1996.

Bercy Crepes e Saladas

O chef Joca Pontes, também à frente do Ponte Nova e do Villa, finaliza com caramelo balsâmico uma receita incorporada recentemente ao menu. Trata-se do crepe marco zero, preenchido com frango, queijos de coalho e cottage, tomate, manjericão, crocante de parmesão mais rúcula (R$ 28,40). Entre os doces, há um que leva Nutella e banana, servido com sorvete de creme, calda de chocolate e amêndoa (R$ 28,90). Estrada do Encanamento, 341, Parnamirim, ☎ 3441-7938 (200 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. 17h30/0h; dom. 17h30/23h); Rua Professor Rui Batista, 120, Boa Viagem, ☎ 3465-1654 (150 lugares). 18h/23h30 (sex.; sáb. 17h30/0h; dom. 17h30/23h); Rua Capitão Sampaio Xavier, 332, Aflitos, ☎ 3241-7214 (110 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. 17h30/0h; dom. 17h30/23h). Aberto em 2003.

Creperia

As disputadas mesas perto da janela têm vista para a Praça João Alfredo. Um dos crepes mais escolhidos é o de camarão com molho de tomate e queijo catupiry (R$ 38,00). Outro destaque é o de massa gratinada com queijo parmesão e recheio de bacalhau, alho-poró e molho branco (R$ 40,00). Chama-se olinda uma receita doce com chocolate meio amargo, banana, rum, passas e sorvete de creme (R$ 29,00). Praça Conselheiro João Alfredo, 168, Carmo, Olinda, ☎ 99974-8431 (60 lugares). 11h/23h. Aberto em 1994.