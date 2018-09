Chocolates ICAB

De um portfólio em que estão listados mais de setenta produtos, entre fondues (R$ 59,90, 300 gramas), biscoitos de chocolate ao leite (R$ 28,00), barras e bombons, são muito procurados o tablete de 70% cacau e o de castanha-do-pará, caju, nozes e amêndoas (R$ 21,90 cada um). Mas a clientela não hesita em pedir uma porção de preferida — o bombom de uva e licor campeão de vendas, a R$ 298,00 o quilo. A caixa de 300 gramas custa R$ 89,00. Avenida do Batel, 1308, Batel, ☎ 3029-5109. 9h/19h (sáb. e dom. 10h/18h). Mais cinco endereços. Aberto em 1930.

Chocolates Schimmelpfeng

Alfajores nos sabores uísque, cereja e licor (R$ 5,90 cada um) chegaram recentemente à família de produtos de fabricação própria. Os campeões de audiência, porém, são o bombom de musse de chocolate e o biscoito de cereais coberto de chocolate ao leite, que também são vendidos por unidade, ao custo de R$ 2,50 e R$ 1,90, respectivamente. Rua Augusto Stresser, 35, Alto da Glória, ☎ 32521323. 8h30/18h30 (qui. e sex. até 19h; fecha dom.). Rua Manoel Ribas, 1921, Mercês, ☎ 3022-5870. 9h/19h (sáb. até 18h; dom. 14h/18h). Aberto em 1981.

Cuore di Cacao

As irmãs e sócias Bibiana e Carolina Schneider produzem chocolate de qualidade e 100% brasileiro, a partir da amêndoa do cacau. A barra de 100 gramas do ao leite tem o nome de ON.42 (em que 42 corresponde à porcentagem de cacau na massa), custa R$ 22,00 e pode ser usada no preparo do chocolate quente com especiarias vendido na loja (R$ 14,50). O enxuto cardápio de comidinhas, para consumo no local, sugere receitas como a do creme de chocolate amargo, caramelo com flor de sal e crocante de nozes (R$ 14,00). Rua Fernando Simas, 347, Bigorrilho, ☎ 3014-4010 (20 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 2004.

Passion du Chocolat

Os macarons da confeiteira Viviane Malucelli continuam a puxar a fila de todos os pedidos. Destaque para os sabores de champanhe e blueberry (R$ 7,40 cada um). Ainda entre os docinhos sortidos, o bem-casado (R$ 4,50), o brigadeiro (R$ 3,50) e as trufas de amêndoa, avelã ou licor (R$ 6,80 a unidade) também são boas companhias para uma xícara de expresso (R$ 6,10). Pelo chocolate quente pagam-se R$ 9,50. Shopping Pátio Batel, ☎ 99977-6204 (20 lugares). 10h/22h (dom. até 20h); Park Shopping Barigui, ☎ 999771079 (20 lugares). 11h/23h (sáb. até 22h; dom. 14h/20h). Aberto em 2009.

Rose Petenucci

A oferta de chocolates, biscoitos e bombons é reforçada pelos quarenta sabores de bolo vendidos sob encomenda (R$ 79,00 o quilo). No inverno, fazem sucesso bebidas com o chocolate quente, que pode ser temperado com uísque ou com Nutella (R$ 14,00 cada um). Em setembro, começa o festival de morango na taça. Os complementos podem ser ganache de chocolate, geleia de frutas vermelhas e doce de leite (R$ 12,00 cada uma das taças). Rua Elias Joaquim, 55, Pilarzinho, ☎ 3254-8338 (40 lugares). 8h/18h (sáb. até 17h). Aberto em 1992.

+ Confira os endereços gastronômicos premiados de Curitiba