Quatro locais para tomar caldinho na capital pernambucana

Caldinho do Biu

Os lugares da calçada são os mais concorridos entre os clientes que vão em busca do caldinho de feijão preparado por Maria da Conceição Pereira, esposa de Biu. No cardápio de petiscos, há porções de camarão ao alho e óleo e de bolinhos de bacalhau, esta com dezesseis unidades (R$ 10,00 cada uma). Também faz sucesso a bisteca bovina assada e servida com vinagrete (R$ 20,00). A cerveja Budweiser (R$ 10,00, 600 mililitros) pode acompanhar os pedidos. Rua Severino Bernardino Pereira, 205, Alto José do Pinho, Casa Amarela, ☎ 3441-4865 (30 lugares). 10h/15h e 19h30/0h (dom. até 15h; fecha seg.). Aberto em 1985.

Caldinho do Nenen

As mesas costumam ser disputadas por grupos nos fins de semana. Especialidade da casa, o caldinho sai em onze sabores. O favorito dos clientes é o chamado de caldeirada (R$ 12,90), uma combinação de peixe, camarão, sururu, marisco e polvo ao molho de coco. Por R$ 8,90, é possível saborear o caldo verde, que leva couve e calabresa, ou o de cebola com batata. Boa pedida, o bacalhau à moda da casa é servido com batatas em rodelas e arroz com brócolis (R$ 129,90, para duas pessoas). O drinque recife e olinda (R$ 19,90) integra a seção de bebidas e é preparado com caju, limão e Pitú. Rua Nogueira de Souza, 363, Pina, ☎ 3466-6455 (800 lugares). 11h/23h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 1998.

Caldíssimo Bar e Restaurante

A casa completa duas décadas mantendo o caldinho de feijão-preto como campeão de vendas. Servida no copo de 155 mililitros, a versão tradicional chega à mesa com azeitona, charque e ovo de codorna. Novidade, a panelinha de camarão gratinado com provolone maçaricado sai a R$ 26,00 e satisfaz uma pessoa. Para petiscar, a porção de bolinho de feijoada (R$ 18,00, dez unidades) faz bom par com cervejas em garrafa, entre elas Original (R$ 12,00) e Heineken (R$ 13,00). Rua Visconde de Jequitinhonha, 2237, Boa Viagem, ☎ 3325-3549 (180 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h30; dom. 11h/23h; fecha seg.). Aberto em 1998.

Ponto do Caldinho Praia

De frente para o mar, na área coberta ou a céu aberto com os pés na areia, o cliente pode escolher entre dez opções de caldinho. O de lagosta (R$ 10,00) é novidade e chega à mesa na xícara de 200 mililitros, assim como as preparações de aratu e de polvo (R$ 9,00 cada uma). O tradicional de sururu custa R$ 8,00. Para brindar, a caipirosca (R$ 10,90) feita com vodca Smirnoff pode ter os sabores de morango, tangerina, kiwi ou uva. Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4893, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, ☎ 3469-9891 (300 lugares). 10h/0h (seg. 11h/18h; sex. até 2h; dom. até 20h). Aberto em 2008.