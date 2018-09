Os melhores cafés de Recife

+ CAMPEÃO: Kaffe Torrefação e Treinamento prepara o melhor café da cidade

Bike Fit Café

Para matar a fome, as empanadas são destaque no cardápio, com sete sabores, entre eles a recheada com costela de boi e queijo de coalho (R$ 10,00). Outra pedida de sucesso é o croissant com tomate, mussarela e molho pesto (R$ 16,00 o grande). Para beber, a preferência da clientela costuma recair sobre a mistura de expresso, leite vaporizado e cobertura de paçoca (R$ 8,00), que pode vir à mesa ao lado de brownie com brigadeiro de chocolate meio amargo, café e castanha (R$ 6,00 ou R$ 10,00, se servido em companhia de sorvete). Rua de São Bento, 179, Carmo, Olinda, ☎ 999245700 (28 lugares). 15h/20h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2014.

Borsoi

O café inaugurou um segundo endereço no Pina em janeiro, com um diferencial: almoço de terça a sexta. O bacalhau gratinado, com salada ou arroz integral, sai a R$ 24,90. O cappuccino leva café, leite e leite vaporizado, na receita italiana (R$ 8,00). Toda primeira quinta-feira do mês acontece harmonização de café com drinques, como o dom acácio, uma mistura de uísque Chivas, cold brew, syrup de limão e hortelã (R$ 18,00). Nessas noites, rola também show de jazz. Rua Artur Muniz, 82, Boa Viagem, ☎ 3071-6834 (35 lugares). 9h/22h (sáb. e dom. 8h/19h; fecha seg.); Rua Joaquim Carneiro Silva, 156, Pina, ☎ 33148022 (35 lugares). 9h/19h (sáb. e dom. 8h/22h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Café com Dengo

Elaborado com o método pernambucano Koar, o café coado servido nesta casa custa R$ 7,90. Também está disponível o expresso (R$ 5,00), preparado com grãos da própria marca, 100% arábica, torrados pela Kaffe Torrefação e Treinamento. Fazem companhia às xícaras comes como o sanduíche quente de tapioca recheado com charque, cream cheese e redução de rapadura (R$ 15,90) e o meu dengo doce, que reúne fatias paridas (rabanadas), doce de leite, sorvete de creme e leite em pó (R$ 8,90). Rua Teles Júnior, 489, Aflitos, ☎ 3129-9030 (55 lugares). 11h/20h (sáb. 12h/21h; fecha dom.). Aberto em 2015.

Café do Brejo

Quem busca uma boa maneira de começar o dia pode tomar café da manhã por aqui: o combo de macaxeira com carne de sol, suco de laranja e um expresso custa R$ 21,90. São nove opções de café filtrado. O Chemex, por exemplo, sai por R$ 9,90, enquanto o expresso feito com grãos torrados na casa custa R$ 5,50. Na ceia, destaque para a sopa cabeça de galo, de carne, ovos, farinha e legumes, que é acompanhada de torradas (R$ 16,90). A casa ainda tem opções para almoço e pizza. Rua Capitão Lima, 20, Santo Amaro, ☎ 34236964 (40 lugares). 7h/21h (sáb. até as 14h; fecha dom.). Aberto em 2015.

Café Santa Clara

Há sugestões para saciar a fome desde o café da manhã até a noite. Sempre em companhia de boas bebidas, a exemplo do café filtrado na Chemex (R$ 11,90) e do cappuccino com Nutella (mesmo preço, na versão grande). Para uma refeição, o chef Duca Lapenda sugere sanduíches no pão artesanal, entre eles o tamarineira, preenchido com salpicão de frango defumado, queijo gouda, rúcula, alface e creme de alho assado (R$ 26,90). De sobremesa, o gâteau inspirado no bolo de rolo tem recheio de cream cheese e goiabada (R$ 17,00, com uma bola de sorvete). Rua das Graças, 262, Graças, ☎ 3048-2233 (75 lugares). 8h/21h. Aberto em 2017.

Castigliani Cafés Especiais

Com a volta do Cinema da Fundação do Derby em março deste ano, a casa fica agora com dois endereços. Na loja do Parnamirim, tem café da manhã nos fins de semana. Dá para pedir o abacate com shimeji (R$ 18,90) e os ovos com salmão (R$ 17,90). O café secreto leva expresso e água de coco (R$ 8,90) e pode vir ao lado do sanduíche vegano na ciabatta, que reúne pesto de manjericão e tomate (R$ 13,90). Na unidade do Derby, há mesas compartilhadas. Rua Henrique Dias, 609, Derby, Cinema da Fundação (50 lugares). 13h/21h (fecha seg.); Estrada do Encanamento, 323, Parnamirim, ☎ 3037-6811 (40 lugares). 13h/21h (sáb. e dom. a partir das 9h; fecha seg.). Aberto em 2007.

Cordel Cafés Especiais

Resultantes de torra própria, os grãos de café são empregados em receitas variadas (inclusive nas comidas). Exemplos são o pudim de café (R$ 8,70) e o tostex de pão de queijo recheado com filé-mignon temperado com café (R$ 19,99). Para bebericar, fazem sucesso o cappuccino com creme de rapadura (R$ 10,90) e o expresso (R$ 5,50). À noite, o caldo de macaxeira com catupiry e queijo parmesão leva minicubos de queijo de coalho, carne de sol e torradas com molho de ervas (R$ 15,90). Rua do Marques, 43, Parnamirim, ☎ 3204-0144 (50 lugares). 14h/21h. Aberto em 2017.

Ernesto Café

Mesmo após a mudança para o Espinheiro, a casa continua servindo antigos hits, como o cappuccino coberto com chantili e com borda de Nutella ou doce de leite (R$ 12,90). Para matar a fome, o menu tem empadas como a de costela bovina, molho barbecue e cebola caramelada (R$ 8,00 a unidade) e sanduíches, a exemplo do caprese, na ciabatta, com queijo minas, molho pesto, tomate e manjericão (R$ 12,00). Entre os doces, o bolo de rolo ganha recheio de café (R$ 5,00 a fatia). Rua do Espinheiro, 280, Espinheiro, ☎ 3071-9686 e 99981-8458 (24 lugares). 10h/20h (sáb. até 19h; fecha dom.). Aberto em 2013.

Harina Café

Uma parede repleta de plantas e a ausência de wi-fi colaboram para o clima de tranquilidade. A enxuta carta de cafés, preparados com catuaí-amarelo da Kaffe Torrefação e Treinamento, premiada nesta edição, lista expresso (R$ 6,00) e cappuccino italiano (R$ 11,00, 180 mililitros). No método Clever, o café coado sai a R$ 10,00 (200 mililitros). Entre os quitutes se destacam o croissant recheado de queijo brie e presunto cru (R$ 17,00) e o bolo de banana (R$ 9,90 a fatia). Rua França Pereira, 137, Boa Viagem, ☎ 3090-6471 (90 lugares). 7h/21h. Aberto em 2017.

Lalá Café e Cozinha Afetiva

Na mudança de endereço para o bairro das Graças, a casa ganhou um jardim no 1º andar. O já clássico colinho de vó (R$ 20,00) traz brownie com cobertura de brigadeiro quente, sorvete de creme, calda de caramelo e farofa de leite Ninho. No menu de bebidas, o novo latte aconchego é um café com leite vaporizado, fundo de doce de leite cremoso e chantili caseiro (R$ 12,90). Para o expresso (R$ 5,00 o pequeno) e para as outras bebidas são usados grãos da marca paulista Martins Café e da pernambucana Kaffe Torrefação e Treinamento. Rua Amélia, 470, Graças, ☎ 3426-6708 (56 lugares). 12h/ 21h (sáb. e dom. 15h/20h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Malakoff Café Gourmet

Assinada pelo barista Alan Cavalcanti, a carta tem vinte métodos de preparo, que empregam até cinco tipos de grão alternados semanalmente, inclusive no expresso (R$ 5,50). Uma das bebidas frias combina expresso bourbon amarelo Unique, água tônica e redução de maracujá (R$ 13,90, 180 mililitros). No rodízio (9h/12h no Paço e 14h/17h no Prado), podemse provar até quinze opções como essas em versões de 50 mililitros. O pão artesanal de macaxeira, queijo provolone e geleia de pimenta (R$ 18,90) é uma das iguarias de linha regional. Avenida Abdias de Carvalho, 1142, Prado, ☎ 3128-0113 (40 lugares). 9h/21h (sáb. 12h/21h; fecha dom.); Museu Paço do Frevo. Praça do Arsenal, s/nº, Recife Antigo. ☎ 3128-0113 (44 lugares). 9h/17h (sáb. e dom. 14h/18h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Na Venda Chocolates e Cafés

As estantes com produtos do estado dão aspecto de “vendinha” ao lugar. No menu, brilham os cafés, preparados com os grãos da pernambucana Yaguara no expresso (R$ 5,00), coado no pano (R$ 7,20) ou em outros métodos como Clever, Chemex, aeropress e Hario V60 (R$ 10,20 cada um). O cardápio ainda traz receitas de familiares das proprietárias Roberta Araújo e Lygia Leite (que é a barista), como os bolos com o nome das respectivas mães: vovó vanda (chocolate com coco, R$ 10,80) e dona bel (massa de castanha e cobertura de açúcar e manteiga, R$ 14,40). Rua Amélia, 373, loja 2, Graças, ☎ 32425652 (25 lugares). 9h/20h (seg. e dom. 14h/20h). Aberto em 2013.

Tokyo’s Café

Um dos mais pedidos é o café no filtro Hario V60 (R$ 8,70), coado na mesa do cliente. Para dias quentes, é imbatível o cold brew (extração a frio) com leite e gelo (R$ 11,00). Os grãos, inclusive para o expresso (R$ 6,50), são da pernambucana Yaguara. Assinado pelo premiado André Saburó (também à frente do Quina do Futuro, Sumô e Sushi Yoshi), o cardápio resgata receitas da família do chef, como o pastel de carne, mussarela, tomate e ovo (R$ 13,80 a unidade). Avenida Doutor Malaquias, 79, Aflitos, ☎ 3426-1610 (74 lugares). 15h/22h (fecha seg.). Aberto em 2013.

A Vida É Bela Café

Proprietária da casa, Isabele Almeida cativa a clientela com a decoração “cremosa” nas bordas dos seus dez cappuccinos. O de doce de leite ornamenta em forma de flor a bebida com expresso, leite vaporizado e cacau (R$ 12,00). Outra sugestão, o refrescante é uma batida de expresso, limão e gelo (R$ 10,00). A matéria-prima do expresso (R$ 5,00) é proveniente da Kaffe Torrefação e Treinamento, enquanto para os coados se utilizam grãos da Café do Brejo. Uma novidade é o escondidinho vegano (R$ 20,50), com macaxeira e carne de jaca. Rua Francisco Lacerda, 394, Várzea, ☎ 99921-1239 (36 lugares). 12h/21h (sáb. e dom. 15h/21h; fecha seg.). Aberto em 2016.