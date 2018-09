CAMPEÃO: Rause Café + Vinho é eleito o melhor café de Curitiba

Barista Coffee Bar

O premiado barista Igor Salles assina o novo drinque à base de redução de frutas vermelhas, chá de frutas silvestres, vodca, conhaque e expresso de café frutado (R$ 16,00). Se extraídos do blend redfoot do Café do Moço, que prioriza grãos de pequenos produtores do Paraná, expresso e coado são vendidos a R$ 5,00 cada um. Aos sábados, o brunch sai a R$ 40,00 por pessoa e dá direito a pães de fermentação natural e acompanhamentos, como ovo mexido. Aos domingos, o colonial inclui café coado à vontade (R$ 35,00, a partir de 13h). Rua Moyses Marcondes, 609, Juvevê, ☎ 3501-8234 (50 lugares). 8h/20h (dom. e feriados 10h/18h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Botanique

Neste misto de café, bar e loja, a função começa cedo e avança depois da happy hour. Quem pede o café da manhã continental (R$ 18,00) vê chegar à mesa suco de laranja, café americano e pão integral com manteiga, mel ou geleia. No almoço, as sugestões partem de R$ 30,00 e sempre há alguma coisa vegana ou vegetariana. Dá para visitar o jardim saboreando uma sidra (R$ 15,00, 355 mililitros) ou um expresso em copo americano com uma colher de doce de leite (R$ 7,00). Rua Brigadeiro Franco, 1193, Mercês, ☎ 3222-4075 (62 lugares). 8h/0h (seg. a sex.); 10h/0h (sáb., dom. e feriados). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Brooklyn Coffee Shop

No brunch de fim de semana são preparados drinques especiais, como o expresso martini. Trata-se de uma mistura de vodca, expresso longo, licor de café e caramelo (R$ 9,90). Para comer, muitas escolhas recaem sobre o brooklyn breakfast, que combina dois ovos mexidos ou fritos, bacon e bolinhos de batata ralada (R$ 20,00). O expresso custa R$ 5,00. O almoço pode incluir risoto de carne-seca com alho-poró (R$ 26,00). Rua Trajano Reis, 389, São Francisco, ☎ 3618-0388 (60 lugares). 11h/23h (qui. e dom. 10h/0h; sex. e sáb. 10h/1h). Aberto em 2010.

Café Arte & Letra

Idealizada pelos irmãos Frederico e Thiago Tizzot, a charmosa livraria, cafeteria e editora tem acervo de 5 000 livros e cafés de qualidade. O expresso (R$ 5,90) pode ser obtido a partir de um dos três blends torrados pela 4Beans. Um exemplo é o polaquinha — homenagem ao romance de Dalton Trevisan. Ele leva grãos do norte do Paraná e pode compor o novo drinque da casa: expresso, água tônica e calda de framboesa de fabricação própria, a R$ 12,50. No café da tarde, o combo de café filtrado (ou chá) entrega também focaccia integral, pão de queijo e waffle (ou bolo do dia), além de geleia, manteiga, queijo e presunto (R$ 24,50). Alameda Dom Pedro II, 44, Batel, ☎ 3223-5302 (75 lugares). 9h/20h (fecha dom.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Café Demoiselle

Entre os doces, o carro-chefe é o cocodine, um bolinho de coco com doce de leite, marshmallow caramelizado e fitas de coco (R$ 15,00 a unidade). Para acompanhamento, vai bem o cappuccino brasileiro, elaborado com canela e chocolate em pó (R$ 9,00). A casa serve almoço executivo a partir de R$ 18,00. No cardápio, predomina a levada caseira, em sugestões como o arroz, feijão mais carne de panela e a macarronada à bolonhesa. Rua Silveira Peixoto, 601, Água Verde, ☎ 3024-7392 (24 lugares). 11h/19h (ter. a sex.); 13h/19h (sáb.); 14h/17h (dom.). Aberto em 2011.

Café do Mercado

Os grãos são torrados na hora, em até dez minutos, e entre as novidades há lotes premiados do espanhol Morenito (R$ 24,90 o pacote de 250 gramas). O menu apresenta onze opções de bebida — o expresso importado (o da Guatemala custa R$ 7,00) e o brasileiro (R$ 3,75) estão na lista. Croissant de presunto e queijo (R$ 7,90) e torta de chocolate meio amargo com damasco (R$ 10,90) fazem parte do novo cardápio de quitutes. Rua General Carneiro, 1491, boxes 437, 438 e 439, Mercado Municipal, centro, ☎ 3362-7912 (45 lugares). 9h/18h (dom. 9h/13h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2005.

Café do Paço

A cafeteria do centenário prédio do Sesc Paço da Liberdade oferece uma farta variedade de salgados e doces, que inclui sanduíche do tipo wrap de presunto royale enrolado em pão folha (R$ 9,00) e, para levar, caixinhas com seis unidades de brigadeiro (R$ 30,00), trufa (R$ 28,00) ou macaron (R$ 35,00). Para completar o lanche, a bebida preferida dos visitantes é o cappuccino à moda italiana (R$ 7,00). Praça Generoso Marques, 189, Paço da Liberdade, centro, ☎ 3219-4890 (50 lugares). 11h30/20h (sáb. e dom. 11h/16h30; fecha seg.). Aberto em 2009.

Dalat Café

Depois de viver por dez anos no Vietnã, João Carlos Bonatto Júnior voltou ao Brasil e escolheu uma antiga casa da família, de 1936, para ambientar seu café. Expresso (R$ 5,00) e cappuccino (R$ 8,00), por exemplo, são extraídos de grãos especiais do sul de Minas. Nas chamadas experiências asiáticas, o café é obtido por meio de infusão de robusta. O sua nong (quente) e o sua da (gelado) são vendidos a R$ 8,00 cada um. O bolo de laranja, preparado com a fruta do quintal (R$ 6,00 a fatia), e o pão de queijo (R$ 4,00) completam os pedidos. Rua Antonio Grade, 560, Vista Alegre, ☎ 99906-8908 (30 lugares). 13h/19h (sáb., dom. e feriados sob consulta). Aberto em 2017.

Distinto Cafés Especiais

A barista e mestre de torras Claudia Bentlin trabalha com grãos de café do Paraná, de Minas e de São Paulo. Eles são moídos na hora, para consumo imediato ou para levar na lata valvulada (R$ 37,00, 250 gramas), que depois pode ser recarregada com uma das seis variedades de refil. A xícara de 300 mililitros do catuaí vermelho coado em Chemex custa R$ 18,00. O mesmo tipo fica concentrado e cremoso se extraído pelo método naked, em que o porta-filtro cortado ao meio melhora a obtenção do expresso (R$ 12,00, 80 mililitros). Rua Tapajós, 1047, loja 7, Bom Retiro, ☎ 3078-1047 (15 lugares). 10h/18h (sáb. até 14h; fecha dom. e feriados). Aberto em 2014.

Empório Kaveh Kanes

Ao longo da semana, mais de dez tipos de café revezam-se no lugar de expresso do dia (R$ 3,75), que pode acompanhar uma das delícias da doçaria conventual portuguesa exibidas na vitrine. Um exemplo é o delicado pastel de Tentúgal (R$ 6,50). Entre os vários grãos importados, as xícaras de expresso do kopi luwak, da Indonésia, e do yirgacheffe, da Etiópia, custam, respectivamente, R$ 26,00 e R$ 9,00. Para levar, é moída na hora a variedade escolhida, embalada em pacotes de 250 gramas. Avenida Sete de Setembro, 1865, boxes 456/457, Mercado Municipal, centro, ☎ 3039-1049 (30 lugares). 8h30/18h (dom. até 13h; fecha seg.). Aberto em 2006.

4Beans Coffee Co.

Microtorrefadora de cafés especiais, a loja trabalha com doze variedades do Paraná, de Minas Gerais, do Espírito Santo e da Bahia. Atendida em uma janela, a clientela aponta o grão a ser moído na hora. O expresso e o cold brew (infusão a frio) custam R$ 7,00 cada um. Já os coados saem por R$ 9,00. Em pacotes de 250 gramas, há achados como o frutado piatã, da Bahia (R$ 29,00), bom para extrair expresso e filtrar. Alameda Augusto Stellfeld, 795, centro, ☎ 99911-8664. 13h/19h (fecha dom.). Aberto em 2014.

La Rauxa Cafè i Bistrot

No bistrô e café inspirado na Catalunha fazem sucesso os quitutes açucarados. Versão espanhola do creme brûlé, a crema catalana custa R$ 12,00 e disputa atenção com a cheesecake de frutas vermelhas e a banoffee (R$ 12,90 cada uma). Ao lado dos pedidos, são vistos expressos (R$ 3,90) e cafés com Nutella (R$ 9,90). No empório anexo, dá para garimpar temperos, chocolates e produtos veganos. Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 906, Ahú, ☎ 3049-6972 (60 lugares). 12h/19h (fecha dom.). Aberto em 2010. Aqui tem iFood.

Le Caffés Especiais

Instalado no boxe 311 do Mercado Municipal, tem bolo de chocolate belga com brigadeiro de leite ninho (R$ 7,00 a fatia) e torta de damasco com castanha (R$ 10,00 a fatia). Para beber, fazem sucesso o cappuccino gelado de Ovomaltine (R$ 12,00) e quente, com leite em pó (R$ 9,00). Engana bem a fome o queijo quente na chapa (R$ 6,00). Nas bebidas que levam leite na formulação, os baristas fazem uma cortesia e personalizam a espuma com o nome do cliente. Avenida Sete de Setembro, 1865, boxe 311, Mercado Municipal, centro. Não tem telefone (25 lugares). 7h/18h (dom. até 13h; seg. até 14h). Aberto em 2007.

Liquori Caffè Gourmet

O blend principal é feito com os grãos da marca Kassai, provenientes da Alta Mogiana, do Paraná e do Cerrado Mineiro. A mistura é empregada no preparo do expresso, que custa R$ 6,00. Entre as bebidas mais encorpadas (e açucaradas), o chamado nocciolatte é um cappuccino misturado a creme de avelã (R$ 10,50). Nos dias frios, as sopas de mandioquinha com bacon ou de feijão com linguiça (R$ 15,90) ajudam a confortar. Rua Comendador Araújo, 534, centro, ☎ 30770610 (140 lugares). 8h/21h (sáb. 10h/18h; fecha dom.). Mais seis endereços. Aberto em 2008. Aqui tem iFood.

Lucca Cafés Especiais

Especializado em microlotes, trabalha com 35 rótulos e dez métodos de extração de café. Para consumir na hora, a bebida filtrada em Chemex custa R$ 15,00 (300 mililitros), se os grãos forem da Fazenda Bom Jardim, de Minas Gerais. O pacote de 250 gramas sai a R$ 60,00. No cardápio, tem tartine de pão italiano coberta por tomate, pesto de rúcula e mussarela de búfala (R$ 20,00). Os pães, de fermentação natural, são de fabricação própria. Alameda Presidente Taunay, 40, Batel, ☎ 3016-6675 (110 lugares). 9h/20h (sáb. até 21h; dom. 12h/21h). Aberto em 2002.

MON Café

No ponto de encontro no Museu Oscar Niemeyer, o pão de fermentação natural e a carne curada, ambos de fabricação própria, compõem o sanduíche de pastrami, tomate assado e mostarda escura (R$ 29,90). O café andersen (R$ 8,50), nome dado em homenagem ao pintor paranaense Alfredo Andersen, é um expresso misturado a mate natural, leite vaporizado, raspa de laranja e calda de caramelo (R$ 8,50). Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico, ☎ 3350-4458 (48 lugares). 10h/19h (fecha seg.). Aberto em 2002.

New York Cafe

Lanches rápidos, como a porção de batata rústica, lemon pepper, pastrami fatiado e bacon crocante (R$ 38,50), podem ser seguidos pela xícara de um bom café. Abastecem a loja grãos orgânicos trazidos da Fazenda Ambiental Fortaleza, de São Paulo. Para preservar o frescor, a torra artesanal é feita quinzenalmente. Extraído de um porta-filtro cortado ao meio e que deixa a extração da bebida à mostra, o expresso triplo custa R$ 8,50. Para quem prefere o coado, por R$ 7,00 a bebida é servida à vontade. Rua XV de Novembro, 2916, Alto da Rua XV, ☎ 3121-2916 (100 lugares). 15h/23h (sáb. 12h/23h; dom. 14h/22h). Rua Gonçalves Dias, 151, Batel, ☎ 3121-2917 (120 lugares). Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Orna Café

Pontos turísticos da cidade emprestam seu nome aos sanduíches. No museu do olho, por exemplo, rúcula, tomate seco, mussarela de búfala e molho pesto são dispostos no croissant (R$ 16,00). Para acompanhar, o café, extraído de grãos paranaenses, surge em bebidas como o ornatino, um cappuccino quente (R$ 12,00) ou gelado (R$ 14,00). Nos dias mais frios, cai bem o snow hot chocolate. Trata-se de um chocolate quente com marshmallow e cacau em pó (R$ 16,00). Alameda Carlos de Carvalho, 943, Batel, ☎ 984015797 (70 lugares). 7h30/20h (sáb. e dom. a partir das 9h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Supernova Coffee

Ao lado do cúrcuma latte — expresso, cúrcuma, mel e leite vaporizado (R$ 9,75) — são vistos docinhos como brownie e brigadeiro (R$ 5,00 cada um). Na unidade da Barão do Rio Branco, o torrefador e empresário Luiz Eduardo Melo, dono da marca, trabalha com o sistema de economia solidária, em que o cliente escolhe quanto pagar por café coado, expresso e cappuccino. Rua Coronel Dulcídio, 544, Batel, ☎ 3026-5888 (30 lugares). 12h30/19h (sáb., dom. e feriados a partir das 13h). Mais quatro endereços. Aberto em 2015.

Terra Café & Bistrô

Dentro de dois contêineres sobrepostos, vende cafés, chás e menu executivo e oferece um espaço de convivência, para quem quer trabalhar, estudar ou encontrar pessoas. Ao lado da torta integral de banana com aveia e amêndoas (R$ 6,00 a fatia) e do bolo de paçoca (R$ 9,00), são vistos o cappuccino de avelã (R$ 8,50), o expresso citros, servido gelado com adição de água tônica e gengibre (R$ 12,00), e o café com té, bebida que mistura rooibos, café, nibs de cacau, canela e pimenta-da-jamaica (R$ 9,00). Avenida Nossa Senhora da Luz, 223, Bacacheri, ☎ 35244500 (30 lugares). 11h30/20h (sáb. 11h/18h; fecha dom.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

+ Confira os endereços gastronômicos premiados de Curitiba