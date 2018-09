Brioche

Mais de trinta variedades de doces e salgados enfileiram-se no bufê de café colonial todos os dias. Para comer à vontade, o preço por pessoa é R$ 55,50. As bebidas, como café, chocolate e sucos naturais, são cobradas à parte. Entre as especialidades estão o bolo de canela com doce de leite (R$ 48,60 o quilo) e os cookies de chocolate (R$ 59,50 o quilo), além dos pães integrais e de fermentação natural. Rua Augusto Stresser, 839, Juvevê, ☎ 3053-5251 (50 lugares). 7h/21h15 (dom. e feriados 8h/21h); Rua Silva Jardim, 2332, Água Verde, ☎ 30221166 (35 lugares). 7h/21h (dom. 8h/21h). Aberto em 1985. Aqui tem iFood.

Confeitaria Neuchatel

Oitenta itens são apresentados no café colonial (15h30/21h30), a R$ 37,90 por pessoa de segunda a quinta e R$ 42,10 de sexta a domingo. Os salgados mais disputados são as quiches de bacon e de quatro queijos. Recémchegadas, as pizzas entraram na briga pela preferência. Na ala doce, um dos queridinhos é o brownie com calda de chocolate. Café, leite, chocolate quente e chá são servidos livremente. Avenida Vicente Machado, 643, Batel, ☎ 3223-2995 (60 lugares). 7h30/21h30 (dom. e feriados 8h30/21h30). Aberto em 1986.

Confeitaria Piegel

A quinta geração da família Piegel alimenta a tradição há mais de vinte anos: no café colonial, são setenta produtos doces e salgados, a R$ 29,90 por pessoa (aos sábados, domingos e feriados, custa R$ 39,90), com bebidas à parte. O expresso médio e o café coado custam, respectivamente, R$ 7,00 e R$ 4,50. Para viagem, são vendidos por quilo o pudim (R$ 49,90) e a torta marta rocha (R$ 54,90). No primeiro domingo do mês, o café é dançante (R$ 80,00 por pessoa). Rua Anita Garibaldi, 548, Cabral, ☎ 3252-7072 (300 lugares). 8h/20h30. Aberto em 1994.

