Dois bares para ir a dois em Belo Horizonte

Expresso 500

Com uma vista panorâmica para o bairro Caiçara, a casa tem clima intimista. São apenas vinte lugares, o que torna obrigatória a reserva antecipada de mesa. O chef Bruno Guimarães, um dos sócios, é quem prepara as receitas, entre elas a carne de sol defumada com mandioca cozida (R$ 65,00). Para beber, vale a aposta no rótulo de cerveja próprio, lançado em parceria com a cervejaria Vinil (R$ 24,00). Rua Frei Orlando, 500, Caiçara (20 lugares), ☎ 98847-0804. Qui. e sex. 19h/0h. Aberto em 2014.

Pacífico

A casa contempla uma atmosfera romântica, com luz baixa e poucas mesas. Do menu etílico saem opções como o coquetel de morango com pimenta-rosa, manjericão e vodca (R$ 17,90) e a cerveja artesanal Jacu Encantado (da cervejaria 040, de Nova Lima), uma american pale ale que custa R$ 22,90. Para petiscar a dois, o filé aperitivo vem acompanhado de molho de jabuticaba e salada de rúcula, tomate seco e mussarela de búfala (R$ 45,00). Rua Pains, 33, Sion (56 lugares), ☎ 3643-9731. 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 1994.

