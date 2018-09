Bardo Tatára

Nas noites de sexta e sábado, a programação ao vivo é variada. Às quintas, tem jazz. Circulam garrafas de cerveja Heineken (R$ 13,00) e Amstel (R$ 12,00) e copos cheios de caipirinha de maracujá (R$ 17,00). As porções de bolinho de carne (R$ 30,00, dez unidades) e de calabresa com pimentões e cebola flambada na cachaça (R$ 33,00) ajudam a manter o equilíbrio. Avenida dos Estados, 810, Água Verde, ☎ 3329-3542 (180 lugares). 20h/3h (fecha ter. e dom.). Aberto em 2004.

Beto Batata Barigui

Entre mojitos (R$ 15,00 cada um) e batatas suíças de costela bovina — desfiada e assada sem a gordura —, cebola caramelizada e queijo parmesão (R$ 36,00), os músicos animam a noite com ritmos variados. De quinta a sábado, há shows de MPB, samba, rock, pop, soul e blues. Apetites maiores fazem bom proveito dos cortes de carne churrasqueada, novidade no cardápio. O bife de chorizo custa R$ 64,50 e tem a companhia de farofa e batata frita. Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, ParkShopping Barigui, Ecoville, ☎ 3317-6969 (200 lugares). 11h/23h (sáb. até 22h; dom. 12h/22h). Aberto em 2003. Aqui tem iFood.

Crossroads

Fãs de rock e blues escolhem o balde com seis long necks Sol (R$ 49,00) para acompanhar a programação musical, a ozzi’s pizza, feita de massa artesanal escura, queijo, bacon e cogumelo (R$ 19,00), e o hambúrguer de porco no pão crocante (R$ 18,00). Avenida Iguaçu, 2310, Água Verde, ☎ 3243-3711 (475 lugares). 21h/4h (fecha seg., qua. e dom.). Aberto em 1997.

Dizzy Café

Concerto Instalado em um casarão antigo no Centro Histórico de Curitiba, com piano de calda e mesinhas disputadas perto dos músicos, o bar é dedicado ao jazz, ao blues e à MPB. Nas mãos do público, figuram drinques clássicos ou misturas da casa, a exemplo do trumpet mix, de vodca, água com gás e tangerina (R$ 20,00), e do amor brujo, uma mistura de uísque, martíni seco, limão, grenadine e bitter de laranja (R$ 25,00). Para comer, há receitas substanciosas. É o caso do risoto de pinhão e cogumelo funghi (R$ 45,00) e do filé-mignon à parmigiana com arroz e batata (R$ 62,00). Rua Treze de Maio, 894, Centro, ☎ 3527-5060 (180 lugares). 19h/2h (fecha seg. e dom.). Aberto em 2014.

Hora Extra

Quase todas as noites são embaladas em clássicos do rock e do pop. Às quintas, Rogério Cordoni interpreta Elvis Presley. Enquanto aproveita os shows, a clientela saboreia escondidinhos de carne-seca e de barreado (R$ 24,90 cada um). No almoço de sábado tem feijoada. O preço (R$ 40,90 por pessoa) inclui bolinhos de feijão recheados de couve com calabresa, além de doces caseiros. Rua Holanda, 193, Bacacheri, ☎ 3356-5112 (450 lugares). 11h30/14h30 e 18h/até o último cliente (sáb. a partir das 12h; fecha dom.). Aberto em 2003.

John Bull

A agenda contempla rock, blues e reggae. Aos fundos funciona uma pista de skate (R$ 10,00 a hora) até 22h. Chope Amstel (R$ 12,90, 500 mililitros) e gim-tônica (R$ 15,00) aparecem ao lado da porção de batata suíça com carne (R$ 35,00, para duas pessoas). Rua Mateus Leme, 2204, ☎ 3252-0706, (500 pessoas). 20h/4h sex. e sáb. Aberto em 1983.

(+55)

Na discotecagem ou ao vivo, a programação vai da surf music ao eletrônico. Para comer e beber em boa companhia, pagamse R$ 55,00 pela porção nossa santa felicidade — um mix de bolinhos de arroz arbóreo e queijo, bolinhos de polenta e emmenthal e sobrecoxas de frango fritas com sálvia — e R$ 110,00 pela jarra de clericot. Tem o nome de insta stories uma combinação de gim, tônica, limão-siciliano e marmelada de abacaxi (R$ 25,00). Avenida Vicente Machado, 866, Batel, ☎ 3322-0900 (859 lugares). 19h/0h (dom. abre às 17h; fecha seg.). Aberto em 2013.

92 Graus

O conteúdo roqueiro define o perfil musical e as cervejas artesanais prevalecem na carta de bebidas. A Pilz My Balls, da Swamp, custa R$ 15,00 (400 mililitros). Distraem o paladar as porções de amendoim (R$ 6,00) e os rollmops de sardinha em conserva enrolada sobre cebola (R$ 5,00 a unidade). Avenida Manoel Ribas, 108, São Francisco, ☎ 99919-1492 (200 lugares). 21h/4h (qui. 21h/2h; dom. 17h/23h; fecha de seg. a qua.). Aberto em 1991.

Ponto Final Riad

Há mais de trinta anos a programação é a mesma: Riad Hassan Bark, o dono do bar, faz show de MPB no estilo voz e violão às sextas e aos sábados. Receita de família, o quibe frito é a porção mais pedida (R$ 24,90, dez unidades). O aipim com bacon custa R$ 18,90. Para acompanhar, tem Heineken e Original (R$ 14,90 a garrafa). A piña colada acrescenta R$ 11,90 à conta. Rua Portugal, 145, São Francisco, ☎ 3024-0398 (150 lugares). 21h/5h (fecha dom. a qui.). Aberto em 1987. Aqui tem iFood.

Porks — Porco & Chopp

De sexta a domingo, predominam as exibições de rock e blues ao vivo. O ambiente remete a antigos açougues, tem azulejos vintage e uma cozinha que prepara petiscos e sanduíches à base de carne de porco. O preço é o mesmo para todas as comidas: R$ 10,00 cada uma. Entre as opções, tem costelinha barbecue, hambúrguer de pernil, torresmo em tiras, linguicinha artesanal e mandioca com bacon. O chope é artesanal (R$ 8,00). Rua Marechal Hermes, 1092, Centro Cívico. Não tem telefone (120 lugares). 17h/0h (sáb. e dom. 14h/23h; fecha seg.). Avenida Vicente Machado, 642, Batel. Não tem telefone (100 lugares). 17h/0h (sex. até 2h; sáb. e dom. 18h/2h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Purple Reis Blues Pub

De quinta a domingo, clássicos do jazz e do blues fazem parte do cardápio musical ao vivo. Na carta de cervejas especiais, figuram mais de trinta rótulos de todo o mundo. A californiana Sierra Nevada (R$ 30,00) vai bem com as porções de linguiça especial grelhada e de pernil com provolone. Ambas guarnecidas de farofa e molho da casa (R$ 20,00 cada uma). Cada fatia de pizza de mussarela e manjericão é vendida a R$ 7,00. Rua Trajano Reis, 267, São Francisco, ☎ 3092-6242 (100 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. 19h/2h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Santa Marta

Sertanejo, pagode e funk revezam-se nas apresentações ao vivo, todos os dias. Tem show até no sábado na hora do almoço, dia de feijoada (R$ 34,90 para mulheres e R$ 49,90 para homens). À noite, fazem sucesso as porções de bolinho de provolone (R$ 28,90) e os cubos de filé-mignon com queijo (R$ 68,90). Nos copos, entre outras pedidas, são despejadas gim-tônica (R$ 28,90) e sangria (R$ 59,90). Rua Bispo Dom José, 2030, Batel, ☎ 3343-2803 (150 lugares). 12h/16h e 20h/4h (ter. 19h/2h; qua. 21h/3h; dom. 19h/2h; fecha qui. e seg.). Aberto em 2006.

Sheridan’s Irish Pub

Embaladas por rock, blues, jazz e pop rock, turmas de amigos dividem jarras de clericot e de sangria mexicana (R$ 65,00 cada uma, 2,5 litros) e devoram a porção de coxa e sobrecoxa de frango empanadas (R$ 42,00). Rua Bispo Dom José, 2315, Batel, ☎ 3343-7779 (200 lugares). 18h/0h30 (sex. e sáb. 18h/3h30; fecha dom.). Aberto em 2004. Aqui tem iFood.

TIki Taka Gastrobar

Com temática de futebol e vários ambientes, apresenta cardápio variado — de comida japonesa a feijoada e petiscos. A alcatra do divino vem com provolone, pão, maionese, arroz e salada (R$ 76,00). Por R$ 9,00 o garçom serve o chope Brahma de 350 mililitros. Igual ao cardápio, a música ao vivo é sortida: MPB, rock, blues e samba. Rua Petit Carneiro, 394, Água Verde, ☎ 3401-6361 (120 lugares). 17h/0h (sáb. 11h30/0h; fecha seg.). Aberto em 2018.