Os melhores endereços para curtir música ao vivo na cidade

A Autêntica

Todos os dias a casa apresenta artistas autorais contemporâneos de variados estilos musicais. As terças porém, são dedicadas ao forró. Entre uma canção e outra, é possível degustar os bolinhos de feijoada (R$ 19,00). Para beber, saem bem a american lager da Belorizontina da Backer (R$ 16,00) e o drinque avelar, com cachaça Mineirinha, limão, limão-siciliano e açúcar mascavo (R$ 18,00). Rua Alagoas, 1172, Savassi (150 lugares), ☎ 3654-9251. 11h/14h e 22h/3h (sáb. só jantar; fecha dom.). Aberto 2015.

Gilboa

A casa atrai frequentadores nas noites de forró e durante as apresentações de bandas sertanejas e rodas de samba. Da carta de drinques, faz sucesso o gilmule (R$ 20,00), feito com vodca, ginger ale, suco de limão, morango e espuma de gengibre. Para dividir, peça os aerolitos (R$ 24,90), porção de bolinhos de carne ao molho barbecue com lascas de batata-doce. Rua Pium-í, 772, Carmo (250 lugares), ☎ 3646-2433. 1h/2h (qui. 20h/2h; sex. 21/3h; sáb. 15h/3h; dom. 19h/1h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2014.

Jack Rock Bar

Referência no cenário de rock da cidade, a casa traz shows que homenageiam os símbolos do gênero. Aos sábados, é a vez de bandas autorais. A oferta etílica inclui drinques e cervejas como a pale ale Circuito do Rock (R$ 22,90), da Wäls. O sanduíche king reúne filé-mignon, presunto, queijo cheddar, salada e molho especial e é servido com fritas (R$ 26,00). Avenida do Contorno, 5623, Savassi (25 lugares), ☎ 3227-4510. 21h/5h (seg. 19h/3h; qua. até 3h; dom. 19h/3h; fecha ter.). Aberto em 2003.

Lord Pub

No primeiro andar, a pista dá visão completa para o palco, onde se apresentam bandas de rock clássico. No piso superior, funciona o sushi lounge. Ali são preparados pratos como o jyo sushi curaçao blue (tartar de salmão, gergelim, cream cheese e geleia de pimenta envolto em fina fatia do peixe e flambado em licor curaçao; R$ 39,00, com oito unidades). Para matar a sede, há drinques clássicos, como o cosmopolitan (R$ 19,90), e cervejas. Rua Viçosa, 263, São Pedro (30 lugares), ☎ 3223-5979. 21h/5h (qui. e dom. 19h/3h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2005.

