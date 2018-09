Onde beber bons drinques em Recife

081 Drink Bar

Entre as mais de trinta versões de drinques está o batizado de dois patinhos na lagoa (do araçá), que leva rum, hortelã, suco de limão, água com gás e açúcar (R$ 45,00, 800 mililitros). Para decorar, dois patos de borracha boiam sobre a mistura. No celpe, um copo em formato de lâmpada é preenchido por vodca, xarope de menta e água com gás (R$ 16,00). Petiscos triviais, como o filé-mignon com batata frita (R$ 45,00, para dois), compõem o menu. Às sextas, um DJ toca música eletrônica a partir das 21h. Sábado é dia de sertanejo, forró, pagode e MPB, a partir das 17h (couvert: R$ 5,00). Avenida Visconde de Jequitinhonha, 535, Boa Viagem, ☎ 99425-0885 (80 lugares). 17h/2h (sáb. 15h/3h; dom. 15h/0h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2018.

Em Cima Gin Bar

Especialidades da casa, os drinques à base de gim podem ser provados no extenso balcão ou na varanda. Entre as quarenta combinações estão o twist and shout, de gim Beefeater, xarope de tangerina, água tônica e tintura de pimenta (R$ 24,90). Pelo mesmo valor, o sesame dirty martini mistura gim, óleo de gergelim, vermute e salmoura de azeitona. Para petiscar, saem opções como o polvo assado com tomate, alho e ervas, ladeado por batatas rústicas (R$ 59,00). Às sextas e sábados, a partir das 21h, o som é comandado pelos DJs Oliver, Sonic e Amantech (couvert: R$ 10,00). Rua do Atlântico, 102, Pina, ☎ 3132-6040 (130 lugares). 18h/1h (qui. até 2h; sex. e sáb. até 3h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.

Haus Lajetop & Beergarden

A carta de drinques lista mais de quarenta opções. O da casa é servido em dois copos, um deles com tequila ou gim e redução de tamarindo e o outro com as mesmas opções alcoólicas mais tangerina e gengibre. A pedida é acompanhada de energético e custa R$ 35,00. Para beliscar, os clientes pedem coxinha de frango com queijo do reino, que é empanada com farinha panko e gergelim (R$ 12,90). Há doze anos a Terça do Vinil é embalada por um DJ, que toca música brasileira nesse dia da semana (19h30/23h30; couvert: R$ 8,00). Avenida Herculano Bandeira, 513, Galeria Joana D’Arc, Pina, ☎ 9733-4215 (150 lugares). 12h/15h30 e 18h/0h (seg. só almoço; sáb. e dom. só jantar). Aberto em 2014.

Loft Concept

Da carta de 75 drinques consta a pedida que mistura soda caseira de maçã verde, limão e vodca importada (R$ 18,90). Outra opção é Aperol batido com espumante e soda tradicional (R$ 18,90). O cosmo orient é preparado com saquê, licor de laranja e suco de cranberry (R$ 14,90). Duas pessoas podem petiscar tiras de filé-mignon puxadas no molho de gorgonzola com capa de cebola crocante e torradas (R$ 38,00). Praça de Casa Forte, 661, Casa Forte, ☎ 99421-8083 (120 lugares). 19h/4h (fecha seg., ter., qua. e dom.); Rua Capitão Rebelinho, 159, Boa Viagem, ☎ 99880-0180 (180 lugares). 19h/4h (fecha seg., ter. e dom.). Aberto em 2012.

Pisco Lounge Bar

Após reforma, o lugar ganhou ar mais classudo, com sofás e poltronas confortáveis. Além da decoração, a casa renovou a oferta de comes e bebes. O menu sugere uma fusão das cozinhas peruana e japonesa e inclui receitas como a do rock shrimp (R$ 47,00), um tempurá de camarão com molho levemente picante. Outras sugestões do cardápio são o sushi de vieiras (R$ 48,00) e o carpaccio de salmão trufado (R$ 42,00). Para brindar, alguns dos hits são o gim-tônica com maçã verde (R$ 22,00) e o yellow fever, de vodca com maracujá, tangerina e gengibre (R$ 22,00). Avenida Conselheiro Aguiar, 2585, Boa Viagem, ☎ 3314-7336 (277 lugares). 19h/2h (fecha dom. a ter.). Aberto em 2014.