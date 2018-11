O segmento pode até parecer frio, mas dá para assegurar que esta marca nasceu de uma quente paixão. Depois de se conhecerem num voo em 2011, o italiano Andrea Bellucci e a cearense Afra Colodette não se largaram mais. Na época, ele trabalhava numa instituição financeira em Dublin, na Irlanda. Ela estudava moda em Florença. A ideia de uma sorveteria italiana no Brasil apareceu como o negócio que poderia unir, definitivamente, os dois mundos. Andrea deu o primeiro passo e matriculou-se num curso na Carpigiani Gelato University, em Bolonha, no ano de 2013. Enquanto ele frequentou as aulas e realizou um estágio numa gelateria no Piemonte, Afra estudou o mercado brasileiro. Juntos, eles apostaram em Fortaleza, onde o conceito de sorvete italiano, com gostos mais intensos e boa cremosidade, ainda engatinhava. Nas bancadas dos dois endereços na capital, abastecidas por pequenas fábricas em cada ponto de venda, há cerca de trinta sabores. No copo pequeno, duas variedades custam R$ 13,00. As porções média (até dois sabores) e grande (até três), no copo ou na casquinha, saem por R$ 15,00 e R$ 18,00, respectivamente. Pistache e avelã, com matéria-prima italiana, não podem faltar. Preparado com o queijo italiano mascarpone e a brasileiríssima geleia de goiaba, o romeu e julieta também consta entre os mais vendidos — e harmoniza bem com a história da marca. Rua Frederico Borges, 624, Meireles, ☎ 3039- 7719 (40 lugares). 12h/23h (dom. e qui. até 23h30; sex. e sáb. até 1h). Shopping Iguatemi, ☎ 3038-7719 (8 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 12h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

2º lugar: 50 sabores

3º lugar: Sorveteria Juarez

