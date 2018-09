O melhor salgado de BH é do Boca do Forno

Eleger o salgado preferido numa rede cujas vitrines abrigam dezenas e dezenas de opções não é tarefa fácil. Mas não deixa de ser uma delícia. Muitos dos frequentadores preferem a caprichada coxinha de frango com catupiry (R$ 6,50), que disputa as atenções com as empadas de frango com azeitona (R$ 4,50), quatro queijos (R$ 4,90) e camarão (R$ 6,50), além de dezenas de outras tentações. Entre os queridinhos da clientela estão o quibe com recheio de catupiry (R$ 5,90), o rissole de milho com o mesmo queijo cremoso (R$ 6,50) e a quiche de alho-poró (R$ 8,50). Todos os quitutes são produzidos diariamente, por isso alguns deles podem não estar mais disponíveis na hora da sua visita. O sucesso da rede, com lojas de decoração clean, é tanto que hoje a marca soma catorze endereços na cidade. As melhores escolhas para adoçar são os brigadeiros (R$ 3,90), os beijinhos recheados com Nutella (R$ 4,90 a unidade) e as tortas de prestígio ou de maracujá com chocolate (R$ 10,50 a fatia). Para equilibrar o açúcar, vão bem as xícaras de expresso (R$ 3,90) e de cappuccino (R$ 5,50). Rua André Cavalcanti, 571, Gutierrez, ☎ 3334-6377 (26 lugares). 8h/22h; Rua Antônio de Albuquerque, 707, Savassi, ☎ 3327-2027 (38 lugares). 8h/20h (sáb. até 18h; fecha dom.). Mais doze endereços. Aberto em 1974.

