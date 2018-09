A melhor pizzaria da cidade é a Tomaselli

Os salões à moda antiga das duas unidades não deixam dúvida: eis uma casa longeva, com mais de vinte anos de tradição. A família que dá nome à pizzaria chegou ao local dois anos depois de sua inauguração, quando o italiano Mario Tomaselli comprou o restaurante, que até 2006 se chamou La Gondola. No cardápio, remetem a esse passado risotos, massas, polpettones e até um clássico tiramisu (R$ 17,10), muito requisitado na hora da sobremesa. Mas são as pizzas a razão do troféu conferido pelo júri nesta edição. Sobrinhos de Mario, Dennis Cristófaro e Geison Rogante administram as casas e cuidam de manter o padrão dos finos discos de massa, que são abertos na hora do pedido, montados sobre a pedra e assados em fornos a gás trazidos da Itália. A receita clássica, com molho de tomate, mussarela e orégano, é o ponto de partida para criações de sucesso entre os frequentadores. É o caso da capricciosa, que leva presunto, cebola, ovos cozidos e azeitonas pretas (R$ 63,60), e da la gondola, de mussarela de búfala, presunto, palmito, tomate seco e manjericão (R$ 84,10). Os preços se referem às versões maiores, que rendem seis fatias. O menu contempla ainda coberturas doces e calzones, além de nove tipos de pizza light, feitos com farinha integral, e outras duas redondas que não levam leite nem derivados. Rua Conselheiro Portela, 536, Espinheiro (240 lugares). 18h/0h (sáb. 12h/16h e 18h/1h; dom. 12h/16h e 18h/0h); Rua Frei Leandro, 50, Boa Viagem, ☎ 3427-3710 (190 lugares). 18h/0h (sáb. 18h/1h; dom. 12h/16h e 18h/0h). Aberto em 1994. $$$

2º lugar: Forneria 1121

3º lugar: Armazém Guimarães