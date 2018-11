Um cozinheiro deixa o emprego na equipe do mais badalado chef do país, volta para sua cidade e usa os 1 900 reais da rescisão para comprar uma churrasqueira de segunda mão e vender sanduíches na calçada. A atividade prospera, o negócio ganha rodas e se transforma num food trailer. Com um irmão e dois amigos, o jovem passa a ter uma marca itinerante, que, ao longo de quase três anos, gira por todo o Nordeste brasileiro. Poderia até ser um enredo de Hollywood, mas trata-se de um recorte simples da intensa trajetória de Hugo Rigui, chef e proprietário do trailer de lanches que gerou duas lojas em Fortaleza. “O El Chancho surgiu da minha busca por uma cozinha mais informal. Hoje, posso dizer que ele tem a minha cara”, afirma o ex-funcionário do Dalva e Dito, casa paulistana comandada por Alex Atala. Em termos práticos, isso significa ambiente descontraído, atendimento jovial e simpático e cardápio bem criativo. No campo dos hambúrgueres, o disco de carne da marca leva fraldinha de gado angus. Depois de ir para a chapa, ele entra, por exemplo, na fórmula do benedito, acompanhado de mussarela, ovo caipira, bacon e maionese de alho e limão (R$ 25,00). Ainda na lista de sanduíches, o cubano de pernil tem o corte suíno escoltado por presunto, mussarela, picles e maionese no pão ciabatta (R$ 24,00). Ambas as unidades também servem pratos executivos no almoço. Rua Leonardo Mota, 1477, Aldeota, ☎ 3062-9702 (102 lugares). 12h/23h30 (sex. e sáb. até 0h); Avenida da Abolição, 2951, Meireles, ☎ 99781-4902 (148 lugares). 12h/23h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

2º lugar: Cora Alimentação Sustentável

3º lugar: Porpino Burger

