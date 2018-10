Com seu toldo vermelho e suas paredes branquinhas revestidas de azulejos e ladrilhos hidráulicos, o Botequim Mercatto é um verdadeiro oásis em dias de muito calor. Para se refrescar, a maioria dos clientes mal chega e já pede um chope Brahma (R$ 8,50 a caldeireta) ou uma cerveja Original (R$ 12,90), Serramalte (R$ 13,90) ou Stella Artois (R$ 13,90), todas de 600 mililitros. Os drinques mais procurados são o refrescante aperol spritz (R$ 24,90) e as caipiroskas de limão, lima, limãosiciliano, frutas vermelhas, morango, abacaxi, kiwi ou uva (R$ 23,90), com vodca Absolut. O extenso cardápio lista aperitivos como a churrascada, uma tábua que leva picanha, fraldinha, linguiça suína e filé de frango, tudo grelhado, além de farofa com bacon, pães e vinagrete (R$ 92,90, para duas pessoas). Convém guardar espaço para os pescados, a especialidade da rede, hoje com três unidades. Para duas pessoas, a sinfonia de frutos do mar junta camarão, robalo, lula, polvo e mexilhão puxados no azeite com alho e vinho branco e vem acompanhada de arroz de açafrão (R$ 172,90). Para o dobro de gente, a paella é preparada com arroz agulhinha e ganha lagostim, mexilhão, lula, polvo, camarão, robalo e especiarias (R$ 242,90). De segunda a quinta, na hora do almoço, a cozinha expede um menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 54,90. Rua T-36, 2 775, Setor Bueno, ☎ 3945-6112 (200 lugares). 11h/1h; Flamboyant Shopping Center, ☎ 3541-7129 (120 lugares). 11h/0h; Plaza D’Oro Shopping, ☎ 3296-4514 (80 lugares). 11h/23h. Aberto em 2006.

2º lugar: Moony: Food, drinks & Style

3º lugar: Boteco Posto 15