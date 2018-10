Além de ter uma filha e uma vida em comum, o casal formado pelo pedagogo Artur Velludo e pela confeiteira Cristiana Fiuza partilha a paixão pelo café. Radicados em Goiânia há dezoito anos, os dois decidiram criar a cafeteria da qual sentiam falta na cidade. “Queríamos frequentar um endereço com grãos especiais que fosse realmente acolhedor”, diz Cristiana, nascida em Brasília (o marido é paulista de Ribeirão Preto). O negócio ocupa uma antiga residência de tijolos à mostra com direito a uma convidativa varanda repleta de samambaias, cactos e orquídeas. Para decorarem o endereço e conferirem a ele um clima aconchegante, eles recorreram a móveis antigos amealhados com familiares. É o caso da enorme mesa de madeira instalada em um dos ambientes, da cristaleira, do grande gramofone e da vitrola, que vive quebrada. Os cafés são comprados verdes de produtores de Minas Gerais e Espírito Santo e torrados pela dupla (o pacote de 250 gramas do blend da casa custa R$ 30,00). Podem ser preparados tanto com o filtro japonês Hario V60 (R$ 12,50 a xícara), hoje amplamente conhecido, como pelo inusitado método a vácuo, que se vale de um aparato que remete a um laboratório de química (R$ 12,50). Novidade, o café turco utiliza um filtro de metal, apoiado sobre um copo com um dedo de leite condensado (R$ 12,50). Para adoçar, os hits são a fatia de bolo de milho (R$ 6,50) e a taça com pedaços de brownie, café expresso, sorvete de creme e chantili (R$ 16,00). Quem dá preferência aos salgados costuma optar pela panqueca com recheio de jaca verde, condimentos, molho de tomate e lascas de parmesão gratinado (R$ 21,50). Quando cai a noite e os fios de luzinhas da área externa são acesos, um clima de happy hour toma conta da casa, cujo cardápio também lista cervejas como a IPA local Colombina (R$ 22,00). Rua 1136, 530, Setor Marista, ☎ 3241-3278 (60 lugares). 11h30/19h30 (qui. a sáb. até 23h30; fecha dom.). Aberto em 2015.

