Mel Maia: quando a patrulha não poupa nem uma menina de 13 anos

Em artigo recente na Folha de S.Paulo, o humorista Gregório Duvivier, um esquerdista declarado, lembrou como a patrulha, em especial nos dias de hoje, pode vir de qualquer lado. A direita, disse, quer controlar o que as pessoas fumam (maconha, cigarro?) e com quem se relacionam amorosamente (é hétero, não é?). A esquerda quer ditar que palavras podem ser usadas em uma conversa (“lugar de fala” e outros termos politicamente corretos) e que roupas podem ser vestidas (turbante para branco, fantasia de índio?). Mas às vezes essa divisão se embaralha.

Prova disso são os comentários que a atriz Mel Maia, de apenas 13 anos, vem recebendo no Instagram desde que fez dois posts de biquíni. A roupa de banho, de dimensões homéricas perto das tantas que se veem nas praias país afora, se tornou alvo das mais diferentes críticas. Há quem diga que a atriz quer se exibir e há quem a acuse de usar Photoshop para parecer tão magrinha e em forma. Mel, vale repetir, tem apenas 13 anos.

O ruído na caixa de comentários do perfil do Instagram cresceu tanto que levou outra atriz, Alice Wegmann, uma ex-gordinha que sofreu com distúrbios alimentares e enfrentou um processo de aceitação do próprio corpo, a sair em defesa de Mel Maia. “Mel, você é linda. Saiba disso, antes de tudo. Depois, saiba também que se tiver celulites, dobrinhas, marquinhas ou o que for: você é tão linda quanto”, escreveu Alice, depois apoiada por diversos seguidores da conta.

“Não precisa provar nada a ninguém, flor. O corpo bonito é aquele que tem uma alma bonita habitando ali. E você é dessas. Talentosa, forte, vibrante, e muito maior. Deixa os comentários de lado e vai dar seu mergulho no mar. Um cheiro.”

A linha de defesa afetuosa de Alice faz lembrar que, em vez de teorizar sobre esquerda e direita, às vezes compensa mais agir como uma vovó afeita a de máximas como “Não tem um mato para carpir, meu filho?”, “Vai plantar batata” ou “Vai pentear macaco”. Desocupação é uma forma sutil de definir o que fazem os chatos — ou haters — de plantão. Mas é claro que o assunto é mais complexo.