Meghan quebra protocolo real – que Kate não conseguiu burlar

Meghan Markle vai passar o Natal com a realeza britânica. Apesar de parecer algo comum para os meros mortais, afinal Meghan é noiva do príncipe Harry, diz a tradição que a rainha não recebe em sua mesa natalina quem não for oficialmente parte da família. Em 2010, Kate Middleton, já noiva do príncipe William, ficou de fora da festança. A atriz americana, contudo, conseguiu quebrar o protocolo.

Segundo o jornal britânico Express, Meghan será uma exceção à regra, pois sua família vive nos Estados Unidos, enquanto ela já se mudou para a Inglaterra. Logo, passaria sozinha as festividades. Já especialistas ouvidos pelo The Sun garantem que o convite foi feito para evitar um clima de mal-estar entre os britânicos e a atriz.

A celebração do Natal da rainha Elizabeth II, sediada no palácio Sandringham House, dura três dias, com um tradicional jantar de gala, troca de presentes, caminhadas e jogos no campo.