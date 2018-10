Meghan Markle usa tênis feito com borracha da Amazônia em evento

Meghan Markle escolheu um par de tênis feito com borracha da Amazônia para usar em um evento na Austrália, durante a turnê que ela faz com o marido, o príncipe Harry, pelo país da Oceania. A duquesa de Sussex usou um modelo da marca francesa Vert, que é produzido no Brasil com matéria-prima nacional.

Os tênis são feitos com cabedal em couro do Rio Grande do Sul, forro em algodão orgânico e em malha feita com PET reciclado. O modelo foi batizado de Esplar, em homenagem a uma ONG cearense de mesmo nome que promove a agroecologia e a agricultura familiar. No Brasil, os tênis são vendidos no site oficial da marca por 370 reais.

Meghan vem usando e abusando de calçados confortáveis durante a viagem com Harry. A duquesa, que está grávida do primeiro filho do casal, já usou sapatilha e também uma sandália rasteirinha em outros eventos na Austrália.

