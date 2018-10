Meghan Markle usa em duas semanas looks que somam meio milhão de reais

No mesmo dia em que anunciou a gravidez, em 15 de outubro, Meghan Markle chegou à Austrália com o marido, príncipe Harry, para a turnê da realeza britânica pelo país e outras nações da Oceania, como Fiji e Nova Zelândia. Desde que pisou por lá até esta quarta-feira, o casal tem sido visto em compromissos diários, entre jantares de gala, eventos esportivos e encontros com líderes de comunidades nativas. Em todas as aparições públicas, Meghan, alvo favorito dos holofotes, vestiu looks que somam 118.000 libras – cerca de 590.000 reais na cotação atual da moeda — segundo estimativa do site Daily Mail.

O guarda-roupa misturou grifes como Givenchy, Jason Wu, Brandon Maxwell e até um vestido digno de princesa da marca Oscar de la Renta, orçado em 10.000 libras (50.000 reais).

A soma chama a atenção já que a realeza não pode aceitar presentes com preços acima de 100 libras. Sendo assim, as roupas de compromissos oficiais da família saem do cofrinho do príncipe Charles, pai de Harry e próximo na linha de sucessão pela coroa. O valor também ultrapassa o usado por ano por Kate Middleton. De acordo com levantamento do site, em 2017, a duquesa de Cambridge, esposa de príncipe William, gastou 117.000 libras em roupas e acessórios para eventos da realeza durante o ano todo.

Confira abaixo alguns dos principais looks de Meghan durante a viagem:

Vestido customizado da grife Oscar de la Renta estimado em 10.000 libras (50.000 reais) com sapatos Aquazzura Deneuve 490 libras (2.450 reais)

Vestido da marca Martin Grant, de 1.080 libras (5.400 reais), com sandália de 80 libras (400 reais) e colar de 228 libras (1140 reais)

O conjunto saia e blusa da grife Givenchy custa 2.210 libras (11.050 reais) e os sapatos Manolo Blahnik sem por 556 libras (2.780 reais)

Duquesa usa vestido da marca Brandon Maxwell de 1.728 libras (8.640 reais) com casaco Burberry com preço estimado em 1.880 (9.400 reais) e sapatos da Aquazzura, de 490 libras (2.450 reais)

Vestido da grife Antonio Berardi custa 2.683 (13.415 reais) e sapatos da Aquazzura, de 490 libras (2.450 reais), combinando com brincos de ouro branco da joealheria Emily Mortimer, com preço de 350 libras (1.750 reais)

Vestido branco de Maggie Marilyn custa 520 libras (2.600 reais) com sapatos Manolo Blahnik de 556 libras (2.780 reais)

Meghan usa vestido Gabriela Hearst de 1.944 libras (9.720 reais) combinando com colar de diamante Jessica McCormack, de 8.800 libras (44.000 reais), brincos da Birks de 5.250 libras (26.000 reais) e clutch da Dior, de 1.412 libras (7.060 reais)

Meghan usa vestido da grife Theia, conhecida por seus looks para noivas, de preço estimado em 1.000 libras (5.000 reais), bolsa Givenchy 1.390 libras (6.950 reais) e brincos de ouro branco da Birks, de 7.137 (35.685 reais)

Para o jantar de gala em Fiji, a duquesa usou um vestido azul com capa da SAFiYAA de 1.095 libras (5.475 reais)

Meghan usa vestido preto Emilia Wickstead estimado em 1.595 libras (7.975 reais), chapéu Philip Treacy, de 780 libras (3.900 reais) e sapatos Tabitha Simmons de 566 libras (2.830 reais)