Noiva de Harry terá aulas com ex-segurança de Michael Jackson

A futura integrante da família real britânica Meghan Markle terá aulas de defesa pessoal com o antigo guarda-costas de Michael Jackson, Matt Fiddes. De acordo com o site americano TMZ, ela aprenderá artes marciais e outras técnicas de proteção antes do seu casamento com o príncipe Harry, marcado para maio de 2018.

O ex-guarda-costas é dono da franquia de artes marciais Matt Fiddes Martial Arts. Além disso, é conhecido por já ter trabalhado com diversas celebridades, como Tom Cruise. A publicação revelou que Fiddes já possui relações próximas com a família real e era amigo da princesa Diana.

Meghan Markle ainda passará por um treinamento contra sequestros feito pelo Serviço Aéreo Especial Britânico. Durante as aulas, receberá ensinamentos militares, incluindo técnicas de fuga e como transmitir mensagens através de palavras-chave.