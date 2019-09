Meghan Markle lança linha de roupas com o intuito de beneficiar a caridade

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, fez sua primeira aparição pública após o período de licença maternidade nesta quinta-feira, 12. O motivo foi o lançamento de uma nova coleção de roupas que irá beneficiar a Smart Works, instituição de caridade da qual ela é embaixadora e que auxilia mulheres desempregadas na procura por trabalho.

A coleção, criada em parceria com a designer Mischa Nonoo, é formada por peças de roupa apropriadas para entrevistas de emprego e para o ambiente corporativo e inclui camisas, calças, blazers e bolsas. Elas serão distribuídas nas lojas Marks & Spencer, John Lewis e Jigsaw, redes varejistas do Reino Unido. Para cada roupa vendida, outra equivalente será doada para a Smart Works.

“Quando eu me mudei para o Reino Unido, era extremamente importante poder me conectar com pessoas que fazem um trabalho importante”, afirmou Meghan no evento de lançamento. “Esse é o tipo de trabalho que eu tenho feito há um bom tempo e poder fazer isso no meu novo lar, o Reino Unido, é significativo para mim.”

A duquesa ainda afirmou que esta é a mesma linha de trabalho que ela e o marido, o príncipe Harry, continuarão realizando: “projetos importantes com base na comunidade”.