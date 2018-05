Meghan Markle faz outra homenagem à princesa Diana

A princesa Diana definitivamente não foi esquecida no casamento de seu filho mais novo, Harry. Além do buquê da noiva, que continha Não-me-esqueças, as favoritas da princesa, para a recepção noturna no palácio Frogmore, Megan Markle usou uma joia do acervo pessoal de Diana: um anel azul de água-marinha.

O detalhe foi percebido pela imprensa inglesa quando Meghan acenou ao lado de Harry, a bordo do Jaguar, a caminho de Frogmore. A princesa Diana foi flagrada com o mesmo anel em duas ocasiões: durante uma visita à Sidney, na Austrália, em 1996 e em um leilão em 1997.Um porta-voz do palácio de Kensigton confirmou à Vogue que o anel no dedo de Megan é de fato aquele que pertencia à Diana.

Especula-se que a joia tenha sido dada à Megan por Harry como presente de casamento. Vale lembrar que o anel de noivado de Meghan, já contém diamantes da coleção pessoal da princesa Diana.