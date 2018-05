Meghan Markle fará ‘intensivão’ de realeza com secretária da rainha

A duquesa Meghan Markle está longe de completar todos os protocolos da família real inglesa. Casada com o príncipe Harry desde 19 de maio, a nova duquesa passará agora por um treinamento sobre como ser parte da realeza, sob a tutela da secretária particular da rainha, Samantha Cohen.

Segundo o jornal britânico The Sun, Meghan terá seis meses para aprender todas as suas funções “reais”, desde detalhes sobre eventos oficiais até regras de etiqueta. A Rainha Elizabeth II “emprestou” uma de suas assessoras de maior confiança, Cohen, que trabalha para a família real há 17 anos. “O escritório [de Harry e Meghan] vai ficar bastante ocupado”, disse uma fonte à publicação.

Desde que começou a namorar o príncipe Harry, a ex-atriz americana apagou todas as suas redes sociais, abandonou as roupas acima do joelho e se converteu ao anglicanismo, religião oficial da monarquia britânica, Mais mudanças, no entanto, estão por vir.

(com Estadão Conteúdo)