Meghan Markle dará lua de mel de R$ 537 mil a Harry, diz site

Meghan Markle não pretende economizar em seu casamento com o príncipe Harry. Segundo o site do tabloide The Daily Mail, fontes próximas à atriz ouvidas pela revista britânica Look afirmam que ela pretende gastar, do próprio bolso, 120.000 libras esterlinas (537.000 reais, aproximadamente) em sua lua de mel. De acordo com as fontes, vai ser o presente da americana ao príncipe, com quem ela se casa em 19 de maio.

A revista afirma ainda que o orçamento do casamento dobrou em relação ao que o casal planejava antes – só com moda e beleza para o grande dia, a atriz pretende gastar agora 400.000 libras (cerca de 1,7 milhão de reais), com a maior parte desse valor sendo gasto em seu vestido de noiva. “Meghan é como qualquer outra noiva se preparando para seu dia de sonho”, disse a fonte. “O vestido de noiva tem sido o maior gasto, e o orçamento está dobrando em relação ao valor original.”

O estilista que fará o vestido ainda não foi revelado, mas algumas grifes são especuladas, como Alexander McQueen (cuja diretora criativa, Sarah Burton, assinou o vestido de casamento de Kate Middleton, concunhada de Meghan), Ralph and Russo (responsável pelo vestido que a atriz usou em seu ensaio de noivado), Erdem, Roland Mouret e Stewart Parvin (estilista da rainha Elizabeth II, avó de Harry).

Em entrevista à revista americana Glamour em março de 2016, antes de engatar relacionamento com Harry, Meghan comentou sobre o vestido de noiva ideal. “Clássico e simples é o que há, talvez com um toque moderno. Pessoalmente, prefiro vestidos de noiva que são diferentes ou sutilmente românticos.”