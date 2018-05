Meghan já tem estátua de cera – com aliança – no Madame Tussauds londrino

O museu de cera londrino Madame Tussauds apresentou nesta quarta-feira a figura da atriz americana Meghan Markle, com uma cópia de sua aliança com o príncipe Harry, da Inglaterra. A estátua está com o vestido verde que Meghan usou quando o casal anunciou seu compromisso, em novembro passado. “Leva seis meses” para fazer uma estátua. “Tivemos que nos apressar”, disse o escultor principal, Stephen Mansfield.

A estátua ficou pronta a tempo do casório real, marcado para 19 de maio. “O entusiasmo com o casamento está em seu apogeu e choveram perguntas sobre quando seria possível conhecer suas altezas”, explicou o diretor-geral do museu, Edward Fuller, a menos de duas semanas para a cerimônia, em 19 de maio.

Harry e Markle não posaram para as esculturas, que foram feitas com bases em fotos e imagens de ambos. “Como você pode imaginar, estão pensando em outras coisas. Então, criamos as estátuas usando técnicas desenvolvidas com os anos”, disse Mansfield.

Além da estreia de Meghan no museu, a estátua de Harry, inaugurada há três anos, quando ele completou 30, foi atualizada com a barba ruiva que ele usa agora. O público poderá ver as estátuas a partir de 18 de maio, um dia antes do casamento. No dia da festa, o museu oferecerá entrada franca a todos que tiverem o mesmo nome dos noivos.