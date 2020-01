Meghan e Harry cancelados: museu retira estátuas de área da realeza

O museu Madame Tussauds, de Londres, retirou as estátuas do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle da área reservada à realeza britânica, nesta quinta-feira, 9. A decisão foi tomada depois que o casal anunciou que irá se afastar da família real para buscar independência financeira.

“A partir de hoje, as estátuas de Meghan e Harry não estarão mais na nossa área da realeza. As figuras estão entre as mais populares e amadas do museu, e seguirão importantes no Madame Tussauds, enquanto aguardamos os próximos capítulos”, declarou Steve Davies, diretor do museu em comunicado.

No hall da realeza, as figuras do casal ficavam expostas ao lado da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, e do príncipe William e da duquesa Kate Middleton. A realocação, segundo o museu, foi feita para honrar o “novo papel progressivo” de Meghan e Harry.

Assim como na unidade de Londres, as estátuas do Madame Tussauds, em Nova York, também passarão para outro local. “Para refletir a decisão do casal, realocaremos as populares estátuas para outra área do museu”, disse Brittany Williams, representando do museu em Nova York.

Publicidade

As estátuas de Meghan passaram a ser exibidas nas unidades de Londres e Nova York em 2018, e custaram cerca de 195.000 dólares cada — quase 800.000 reais em cotação atual.