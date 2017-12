Meghan é apresentada à realeza em almoço de Elizabeth II

Pela primeira vez desde que a atriz Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram o noivado, a família real britânica se reuniu completa no Palácio de Bukingham. Nesta quarta-feira, a rainha Elizabeth II recebeu cerca de 50 parentes, com destaque para as novas gerações, no tradicional almoço pré-Natal. Entre os presentes, estavam seus netos mais famosos com as respectivas amadas.

William chegou primeiro dirigindo o carro da família, acompanhado à frente por Kate Middleton. Os filhos George e Charlotte ficaram no banco de trás aos cuidados da babá. Logo em seguida, foi a vez de Harry, também ao volante, com Megham ao lado. Ela já se encontrou com a rainha algumas vezes, mas nunca cercada da realeza e de tantas formalidades. A noiva do momento também está confirmada no Natal da família, em Sandringham House, o palácio rural no noroeste da Inglaterra.

Charles e Camilla, atual duquesa da Cornualha, também compareceram ao almoço. Assim como as princesas Eugenie, Beatrice (ambas filhas de Sara Ferguson e do duque de York, André, o caçula da rainha) e Zara (filha de Ana, única filha de Elizabeth) e seu marido, o jogador de rúgbi Mike Tindall.