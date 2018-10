O Medit Bistrô está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Fortaleza. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Medit Bistrô, entre os dias 3 de novembro e 2 de dezembro, no almoço os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Míni bruschetta napolitana: no pão Italiano com mussarela e tomate

: Míni bruschetta napolitana: no pão Italiano com mussarela e tomate Prato principal : Filé do artista: tornedor de filé ao molho branco, coberto com couve frita e acompanhado de risoto de queijo

: Filé do artista: tornedor de filé ao molho branco, coberto com couve frita e acompanhado de risoto de queijo Sobremesa: Sorvete de requeijão coberto com deliciosa calda de goiaba.

Jantar