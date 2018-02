Mc Loma tenta emplacar novo hit com ‘Treme, Treme’; veja clipe

Tudo é rápido na carreira meteórica do trio Mc Loma e as Gêmeas Lacração. Anônimas em janeiro, as meninas de Pernambuco alcançaram o sucesso em poucas semanas com a música Envolvimento, considerada o hit do Carnaval e número 1 da lista Top 50 Brasil, do Spotify, onde desbancou Vai, Malandra, de Anitta.

“No começo do ano, eu tinha 100 seguidores. Hoje, eu tenho 1,3 milhão”, conta Paloma Roberta Silva Santos, nome real da Mc Loma, de 15 anos.

Ganhando um cachê vinte vezes maior, de 10 000 reais por show — e com quarenta apresentações marcadas –, elas investem numa ideia audaciosa de lançar uma música, com clipe, todas as semanas.

O projeto se chama Cheque de Mate, uma brincadeira com o nome da série de vídeos lançados mensalmente por Anitta, batizado de Check Mate. A funkeira, que elas conheceram pessoalmente há poucas semanas, é a inspiração musical declarada das garotas.

O lançamento desta sexta-feira se chama Treme, Treme. O clipe foi gravado em três dias, no Recife e em São Paulo — o último dia de filmagens foi esta quinta-feira, véspera da estreia. “A gente queria mostrar a essência delas, na rua”, diz o diretor Tchatchael. “Não precisa de nada. O que importa são elas”, explica ele, sobre a velocidade da produção.

A composição também foi rápida. “Peguei a batida e fiz a letra em dez minutos”, diz Mirella Santos, de 18 anos — a “gêmea cabeça”, segundo o diretor do clipe. Ela é quem compõe as músicas do grupo.

“Eu estava de madrugada em casa sem fazer nada. Ai eu falei: ‘Vou fazer uma música nova’. Porque já tem Envolvimento, agora a gente quer outra”, conta Mirella.

Originalmente, a canção tinha o título de Se Concentra, mas precisou ser rebatizada por questões de direitos autorais.

O vídeo mostra as meninas com as já conhecidas maquiagens néon, feitas pelo irmão de Mc Loma, Paulo César, de 19 anos. Como em Envolvimento, elas quicam e rebolam ao som de uma música chiclete, sem cenários ou figurinos sofisticados.

O clipe conta também com a participação dos youtubers Julio Cocielo, do canal Canalha, e Túlio e Gustavo Rocha, do canal Brothers Rocha Oficial, de quem as meninas são fãs.

“Tá bem a nossa cara. Sem muita produção. Bem basiquinha”, diz a outra gêmea, Marielly Santos. “Eu queria até mangueira, caixa-d’água, só que não deu porque estava muito frio no dia”, conta Mc Loma, ainda se adaptando ao confuso clima da capital paulista, onde elas passam atualmente a maior parte do tempo.

“Tá muito top. Tá muito lindo. Vale a pena gastar o seu 4G assistindo”, diz Mc Loma.