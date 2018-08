MC Loma, sobre crítica por estudar em escola pública: ‘Não temos dinheiro’

Depois de anunciar que tinha retomado os estudos, a cantora Mc Loma, de 15 anos, disse que recebeu críticas que de fãs por frequentar uma escola pública em vez de investir em uma instituição privada. “Muitas pessoas estão perguntando onde estou estudando. Eu e Mirella (uma de suas dançarinas) estamos estudando aqui perto de casa, em um colégio estadual. Muita gente está julgando. Mas é que não temos dinheiro”, afirmou através da ferramenta Instagram Stories.

MC Loma e as Gêmeas Lacração estouraram no Carnaval deste ano com o hit Envolvimento. Em julho, o grupo teve dois shows cancelados no Recife por não conseguir regularizar as condições de trabalho de Loma, que não ia à escola, uma obrigação segundo a Vara Regional da Infância e da Juventude de Pernambuco.

No último sábado, a cantora começou a postar fotos, contando que voltou a estudar. “Se tivéssemos dinheiro, pagaríamos escola, teríamos um estudo melhor. Não estou dizendo que o estudo é ruim, mas um estudo mais avançado. Mas ainda não temos condição. Quando tivermos, vamos para escola particular”, afirmou Loma na terça-feira. “Sempre quis estudar em escola particular, mas estou feliz em escola do governo. Eu estudando, meu amor, para mim é ótimo.”