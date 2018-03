MC Loma rebate apresentador que a acusou de exigências: ‘Humilde’

A cantora MC Loma usou a ferramenta Stories, de vídeos temporários do Instagram, para se defender das acusações do apresentador Tony Nunes, da emissora cearense TV Diário. Nunes disse que a funkeira pernambucana fez “mil exigências” para participar do seu programa, como andar de helicóptero. Tropeçando nas sílabas, Loma disse que não pediu helicóptero nenhum, porque tem medo de voar e que é “humilde”.

“Minha gente, é tudo mentira”, disse ela no primeiro dos vídeos feitos na manhã desta quinta-feira. “A gente tem medo de andar de avião, a gente toma remédio para dormir porque morre de medo. Aí, vocês querem dizer que a gente quer exigir andar de helicóptero”, reclamou.

“A gente é humilde e atendeu todo mundo que foi no nosso hotel, a gente estava muito atrasada para o voo, mas atendeu todo mundo. Não sei nem como o ser humano tem capacidade de inventar isso da gente. A gente está com a consciência tranquila, mas não vai mentir, não, que não tá nem aí, a gente está muito triste”, continuou a cantora, que teve apoio de uma das Gêmeas Lacração, suas parceiras de palco e de música, em alguns dos vídeos.

O desabafo terminou com uma ponderação sobre a fama recém-conquistada — MC Loma e as Gêmeas Lacração estouraram no Carnaval com a música Envolvimento. “A fama não só tem o lado bom, tem também o lado ruim. Mas eu sei que nossos fãs estão conosco e sabem que isso é mídia, é invenção”, disse. “Deus sabe que a gente estava sem nenhuma condição de participar do programa.”