MC Carol acusa ex-namorado de agressão: ‘Tentou me matar’

A funkeira MC Carol afirmou nas redes sociais nesta quarta-feira que foi agredida por um ex-namorado. “Hoje pela primeira vez apanhei de um homem”, escreveu no Instagram. “Hoje pela primeira vez consegui lutar com um homem com um facão na mão. 4h da manhã, meu ex pulou a cerca elétrica e tentou me matar de facão.”

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alexsandro de Oliveira foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça. De acordo com a polícia, o rapaz invadiu a casa da cantora com uma faca e passou a agredi-la com tapas. Carol foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais, que constataram feridas puntiformes nas mãos e escoriação superficial nos joelhos da cantora.

“De acordo com o declarado, os ferimentos das mãos ocorreram pois a própria vítima, por temer que o autor utilizasse a faca, pegou o objeto e jogou para longe do alcance do autor, ferindo assim suas mãos”, diz a nota divulgada pela Polícia Civil. O caso foi registrado na 76ª DP.

Depois da prisão do ex, MC Carol voltou ao Instagram para reclamar da polícia. “Acabei de sair da delegacia. Meu ex não vai responder por tentativa de homicídio. Ele vai responder por lesão corporal. Quer dizer que você entra na casa de alguém, com o facão na mão, tenta matar a pessoa…”, disse, em vídeo. “Tive que entrar numa luta corporal para não ser morta. Tenho meu amigo como testemunha que estava na hora. (…) Esse é o país em que a gente vive.”