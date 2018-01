‘Maze Runner: A Cura Mortal’ domina bilheterias no Brasil e EUA

Maze Runner: A Cura Mortal, terceiro filme da distopia estrelada por Dylan O’Brien, estreou na quinta-feira, dia 25, e foi direto para o topo do ranking de mais vistos do fim de semana no Brasil e também nos Estados Unidos. Por aqui, o longa arrebanhou 411.000 espectadores ao longo do período, e tomou o primeiro lugar da lista de Jumanji: Bem-Vindo à Selva.

A produção alcançou o mesmo feito no mercado americano, onde arrecadou 23,5 milhões de dólares no fim de semana, deixando Jumanji em segundo lugar, com 16 milhões no mesmo período – ao longo de suas três semanas em cartaz no mundo, o longa com Dwayne Johnson e Jack Black fez 822 milhões de dólares.

No Brasil, Maze Runner é seguido, respectivamente, no ranking por O Touro Ferdinando; Jumanji: Bem-Vindo à Selva; The Post – A Guerra Secreta; Sobrenatural: A Última Chave; Extraordinário; Viva – A Vida é Uma Festa; Fala Sério, Mãe!; O Destino de uma Nação; e Me Chame Pelo Seu Nome.