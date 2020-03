Max von Sydow, ator de ‘O Sétimo Selo’ e ‘O Exorcista’, morre aos 90 anos

O ator Max Von Sydow, conhecido por clássicos como O Exorcista (1973) e O Sétimo Selo (1957), morreu neste domingo, 8, aos 90 anos. A informação foi confirmada pela sua esposa, Catherine von Sydow.

“É com o coração partido e uma infinita tristeza que anunciamos a partida de Max”, disse a documentarista.

Batizado como Carl Adolf von Sydow, o ator nasceu em 1929 em Lund, na Suécia. Seu currículo é extenso: fez mais de cem filmes e séries de TV — entre eles 007 – Nunca Mais Outra Vez (1983), Hannah e Suas Irmãs (1986) e Ilha do Medo (2010).

Von Sydow despontou como um dos atores preferidos de Ingmar Bergman, ao todo foram onze longas ao lado do cineasta sueco. Eles se conheceram em 1955, e deram início à parceria no teatro, até pavimentarem, juntos, a carreira no cinema. Seu papel mais icônico sob a direção de Bergman foi em O Sétimo Selo, em que Sydow interpreta o cavaleiro Antonius, em uma trama ambientada no fim da época das Cruzadas, enquanto a peste negra e a inquisição ceifam a vida de muitos europeus. Em um momento marcante, Antonius joga uma partida de xadrez com a Morte (foto do topo), enquanto o personagem encara a própria finitude.

A longa carreira no cinema europeu o levou até Hollywood, onde fez o terror O Exorcista (1973), na pele do padre Merrin.

Em suas últimas colaborações cinematográficas, Von Sydow participou do longa dramático Tão Forte, Tão Perto (2012), deu voz a um dos personagens de Os Simpsons (2014) e fez uma participação na série da HBO Game of Thrones (2016).