Max, de ‘Stranger Things’, vira modelo por um dia em Paris

Enquanto espera o retorno de Stranger Things, Sadie Sink, 15 anos, que interpreta a intensa Max, fez sua estreia na Semana de Moda de Paris. A atriz desfilou pela marca Undercover, que apresentou sua nova coleção nesta sexta, 2. A jovem americana usou três looks, um conjunto de moletom vermelho com um gorro da mesma cor, jaqueta bomber verde com calça branca e capa de chuva verde com galochas para a fila final.

A presença dela e de outras meninas mais novas chamou a atenção do público, já que, apesar de não ser proibido na França, não é usual a contratação de modelos menores de 16 para desfiles de moda adulta. No Brasil e nos Estados Unidos, existe uma lei que proíbe meninas abaixo desta idade de trabalharem nas semanas de moda.