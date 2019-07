Mauro Naves deixa a Globo depois de 31 anos

O repórter Mauro Naves foi demitido da Rede Globo após trabalhar por 31 anos na emissora. O jornalista estava afastado de seu cargo desde junho, quando foi retirado da cobertura da Copa América por ter passado o contato do pai de Neymar – sem comunicar a Globo – aos ex-advogados de Najila Trindade, que acusa o atacante de estupro.

As informações sobre sua demissão foram confirmadas pela Assessoria de Comunicação da Rede Globo. “O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham”, diz a nota divulgada para a imprensa. “O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração.”

Na época do afastamento, a emissora afirmou em nota que havia evidências de que as atitudes de Naves no caso “contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas”.

Um dos mais experientes repórteres esportivos da Globo, o jornalista esteve nas Copas do Mundo de 1998 (França), 2002 (Coreia e Japão), 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia).