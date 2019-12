Maurício Mattar sofre infarto e é internado

O ator Maurício Mattar, 55 anos, foi internado na madrugada desta segunda-feira (16), no Hospital Estadual de Bauru (SP) após sofrer um infarto.

A informação foi confirmada pelo hospital. Segundo a nota, o músico deu entrada por volta das 3h30 da madrugada após começar a sentir fortes dores no peito. Mattar estava em Bauru cumprindo compromissos profissionais.

O estado de saúde dele é considerado estável. Ele será transferido para o Hospital das Clínicas, em Botucatu (SP), para tratamento cardiológico.

A assessoria de Mauricio Mattar disse que o músico teve um mal estar repentino, começou a ter taquicardia e foi procurar uma unidade hospitalar as pressas. “Ele fez alguns exames que constataram o início de um infarto. Mas ele estava bem lúcido, quem me contou todos essesdetalhes foi ele próprio por meio de áudios”, afirmou Adriana Gonçalves, produtora do ator.

Publicidade

Ele passará na tarde desta segunda-feira, 16 por um cateterismo com o objetivo de entender a extensão desse infarto.

Durante a madrugada, o ator postou em suas redes sociais uma foto com uma frase em que fala sobre vida, morte e agradecimento. “Gratidão por tudo”, escreveu o ator.

A seguir, a nota do Hospital Estadual de Bauru:

Publicidade

“O ator Maurício Mattar Kirk de Souza, 55, deu entrada na UTI da unidade às 3h27 de 16/12/2019, por infarto, vindo da UPA Geisel. O paciente, avaliado pela equipe médica da instituição do HEB, está consciente e estável e foi transferido às 12h30 desta segunda, 16, para o Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina da Unesp para tratamento cardiológico.”