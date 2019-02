Maurício Kubrusly comenta infarto: ‘viva a vida’

1. Maurício Kubrusly no Natal do Bem zoom_out_map 1 /4 Jornalista Maurício Kubrusly no coquetel do 13ª edição do Natal do Bem no Teatro Cetip (Instituto Tomie Ohtake) em São Paulo. (Zanone Fraissat/Folhapress)

2. Maurício Kubrusly na inauguração do Teatro Bradesco, no Bourbon Shopping zoom_out_map 2 /4 Maurício Kubrusly na inauguração do Teatro Bradesco, no Bourbon Shopping, em 2009 (Marcos Rosa)

3. Maurício Kubrusly, na redação do "Jornal da Tarde", no ano de 1970 zoom_out_map 3 /4 Maurício Kubrusly, na redação do "Jornal da Tarde", no ano de 1970 (Sergio Sade)

4. Maurício Kubrusly na festa de São João de Campina Grande zoom_out_map 4/4 Maurício Kubrusly na festa de São João de Campina Grande, em 2012 (Reginaldo Teixeira)

Rapidamente, com uma foto que parece ser em um hospital, o jornalista Maurício Kubrusly, 71 anos, comentou em sua página do Facebook sobre o infarto que sofreu no último sábado, 12 de novembro.

“Pois é… aconteceu. 1 infarto e 2 stents. E viva a vida, com saúde e sorte, seguindo com a mesma alegria!”, escreveu. Segundo a rede Globo, o jornalista se recupera bem e deve voltar em breve ao trabalho.

Histórico – Maurício Araújo Kubrusly nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1945, e iniciou carreira como jornalista nos anos 1960, quase por acaso. Foi visitar a Rádio Jornal do Brasil com uma amiga e, durante a visita, descolou o primeiro trabalho na área, um estágio na redação do jornal impresso, que ficava no mesmo prédio. Não parou mais. Anos depois, assumiria o cargo de diretor da sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo, onde passou a escrever também para o Jornal da Tarde, onde assinava textos sobre artes e espetáculos e crítica musical, sua grande paixão. Escreveu também para a revista Senhor e o jornal Folha de S. Paulo.

Sua estreia na Globo se daria no final dos anos 1970, a convite da então editora do Jornal Hoje em São Paulo, Vera Íris Paternostro. De acordo com o site Memória Globo, mantido pela emissora, Kubrulsy assumiu o posto de crítico de música do telejornal, função que já exercia no programa Panorama, exibido pela TV Cultura. A maneira irreverente de se comunicar logo chamou a atenção de Raul Bastos, então diretor da Globo em São Paulo, que o convidou a trabalhar como repórter. Desde então, passou a fazer matérias para quase todos os programas jornalísticos da emissora com enfoque em assuntos de artes e espetáculos.