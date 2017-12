Mauricio de Sousa apresenta menina negra como nova personagem

Mauricio de Sousa vai inserir uma nova personagem em suas histórias em quadrinhos. Milena, uma garotinha negra, foi apresentada pelo cartunista oficialmente no domingo, durante a Corrida Donas da Rua, no Ibirapuera, em São Paulo. “Em breve viverá suas aventuras nas nossas revistas de linha juntamente com a família Sustenido – pais e irmãos – num ambiente ligado a música e futebol”, escreveu Mauricio em seu perfil no Instagram.

A personagem e sua família serão inseridas nas histórias da Turma da Mônica – eles serão os novos moradores do bairro do Limoeiro. Ainda não há data prevista para a apresentação dos novos personagens nos quadrinhos.

Na internet, Milena fez sucesso. “Amei! Parabéns pela inspiração e iniciativa!”, comentou uma fã na foto de Mauricio. “Agora posso ser representada por uma personagem do desenho que mais amo”, escreveu outra.