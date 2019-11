Matheus Ribeiro leva namorado para conhecer estúdio do ‘Jornal Nacional’

O jornalista Matheus Ribeiro levou o namorado, o policial militar Yuri Piazzarollo, para conhecer o estúdio do Jornal Nacional. O jornalista goiano se tornará na noite deste sábado, 9, o primeiro gay assumido a comandar o principal jornalístico da Rede Globo.

“É hoje! Fazemos questão da sua companhia!”, escreveu Piazzarollo na legenda da foto que publicou em seu perfil no Instagram que mostra o casal no estúdio do JN.

Em entrevista a VEJA, Ribeiro contou que namora Piazzarollo há oito meses e que o casal se conheceu no Carnaval de Salvador. “Yuri (Piazzarollo) é capitão da PM em Rondônia. Sempre recebi mensagens de seguidores falando sobre isso e tinha uma resposta pronta: minha vida particular não deveria ser um atrativo. Tenho o direito de me resguardar em algumas situações. Meu lado pessoal é pessoal, e ponto. O lado profissional é outra coisa”, disse.

O jornalista afirmou que chegou a ter receio, no começo da carreira, de que revelar ser homossexual pudesse prejudicá-lo. “Felizmente, para minha grata surpresa, isso não ocorreu. A TV Anhanguera, onde trabalho, e a Globo têm uma mentalidade aberta para valorizar as competências, a despeito de qualquer outra característica”, afirmou. “A maior contribuição que posso trazer é mostrar meu trabalho sem me prender a essa questão pessoal. Para combater a homofobia, não preciso ser hétero nem gay: preciso ser apenas humano.”

Matheus Ribeiro apresentará o Jornal Nacional neste sábado junto com Larissa Pereira, da TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba. A rotatividade de apresentadores aos sábados é uma ação que integra a comemoração dos cinquenta anos do jornalístico em 2019.