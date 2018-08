‘MasterChef’ tem homem trans e ‘crossfiteiro’. Conheça participantes

A escolha dos participantes do MasterChef Profissionais 2018 terminou nesta terça-feira, após nove embates. Foram escolhidos catorze competidores de vários lugares do Brasil, que brigarão pelo prêmio de 200.000 reais.

Conheça mais sobre cada um deles:

Adriana

A mineira de 35 anos dá aulas de gastronomia e se dedica à culinária vegana. Estudou na Le Cordon Bleu de Sidney e chegou a trabalhar no restaurante estrelado Wong.

Alex

Descendente de chineses, o paulista de 35 anos de Jacareí trabalhou em restaurantes na Flórida antes de mudar de rumo e decidir se formar em design. Agora, quer voltar à cozinha profissional.

André Rochadel

O brasiliense de 33 anos cozinha profissionalmente desde 2010 e já passou por todas as praças de um restaurante. Atualmente, é consultor e apresentador de um programa sobre gastronomia na internet.

Andre Pionteke

O curitibano de 27 anos é adepto do estilo zen e da meditação. Comanda um restaurante na Praia do Rosa, em Santa Catarina.

Daniel

O sul-mato-grossense de 27 anos trabalhou com o chef Paulo Machado, um dos grandes nomes da gastronomia brasileira atual e hoje comanda o próprio restaurante.

Heaven

A fluminense de 33 anos cozinha desde os 12 anos, quando começou a ajudar os pais no bistrô francês da família. Estagiou em restaurantes na França e em Portugal. Hoje, é dona de um restaurante no Rio de Janeiro.

Marcela

A paulistana de 26 anos começou a trabalhar com gastronomia no Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira. Viajada, trabalhou em bistrôs e em navios e hoje comanda a cozinha do restaurante do chef peruano Gastón Acurio em São Paulo.

Manoela

A mineira de 31 anos passou pela cozinha do restaurante DOM, de Alex Atala, onde conheceu o marido, com quem hoje mantém uma empresa de jantares e eventos.

Paulo

O alagoano de 26 anos é dono de um restaurante na cidade de Marechal Deodoro, a cerca de 30 quilômetros de Maceió. No seu negócio, une técnicas diversas da gastronomia com ingredientes regionais.

Rafael

O fluminense de 35 anos cozinha profissionalmente desde os 19 anos. Já passou por restaurantes renomados, como o Eleven Madison e o Gramercy Tavern, em Nova Tork. Hoje, é dono de um restaurante em Paris.

Roberta

A paulista de 28 anos passou pelos restaurantes DOM e Dalva e Dito, ambos de Alex Atala, e Hot Pork, de Janaina e Jefferson Rueda.

Simone

A alagoana de 57 anos é dona do primeiro restaurante de comida peruana no Brasil, aberto há 22 anos. Autodidata, já ganhou o prêmio Dólmã de melhor chef de Alagoas e a condecoração de embaixadora da gastronomia do Alagoas pelo Encontro Nacional de Chefs.

Thales

O goiano de 25 anos já trabalhou com eventos e como personal chef, mas hoje é professor de gastronomia. É o primeiro participante transgênero do MasterChef Brasil.

Willian

O gaúcho de 34 anos estudou cozinha criativa no Instituto El Cett, na Espanha, e trabalhou em restaurantes renomados, como DiverXo, em Madri, e Comerç 24, em Barcelona. Hoje é subchef do Manioca, da chef Helena Rizzo, e compensa o dia a dia atribulado de chef com a prática de crossfit diariamente.