Mash-up leva glamour da Dior ao universo de ‘Harry Potter’

Diversos perfis no Instagram se propõem a fazer montagens criativas com looks de moda. O mais novo exemplo disso é a conta Gryffindior, que junta produções das passarelas da grife Dior em personagens da trama Harry Potter. Criado em janeiro, o perfil conta com apenas 15 posts e mais de 7 000 seguidores.

Entre os cenários imaginados, é possível conferir o protagonista do filme em um terno azul com risca de giz, Hermione usando um look da última coleção de Alta-Costura, desfilada na última semana passada em Paris, e até mesmo o diretor de Hogwarts, Dumbledore, usando acessórios do desfile de inverno 2017 da marca.